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Новости

США поддерживают миротворческую миссию на Донбассе, – Волкер

«Украинско-Российское обозрение»
12 июня 2018

Спецпредставитель США Волкер в очередной раз подчеркнул, что американские власти последовательно поддерживают проведение полноценной миротворческой операции на Донбассе.

США продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН на Донбассе, а не предложение РФ о «силах защиты» ОБСЕ. Об этом в Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.

Он отметил, что во время последней поездки на Донбасс он увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, и эта война является следствием российской интервенции.

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«Мы продолжаем поддерживать идею миротворческих сил с мандатом ООН для облегчения имплементации Минских соглашений, но предложение России о «силах защиты» ОБСЕ не имеет шансов на успех», – написал Волкер.

Как известно, главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой быть миссии ООН на Донбассе. Позиции Украины и России и в дальнейшем сильно различаются.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: донбасс, Курт Волкер, миротворцы, Россия, США, Украина

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