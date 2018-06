США поддерживают миротворческую миссию на Донбассе, – Волкер

Спецпредставитель США Волкер в очередной раз подчеркнул, что американские власти последовательно поддерживают проведение полноценной миротворческой операции на Донбассе.

США продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН на Донбассе, а не предложение РФ о «силах защиты» ОБСЕ. Об этом в Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.

Он отметил, что во время последней поездки на Донбасс он увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, и эта война является следствием российской интервенции.

«Мы продолжаем поддерживать идею миротворческих сил с мандатом ООН для облегчения имплементации Минских соглашений, но предложение России о «силах защиты» ОБСЕ не имеет шансов на успех», – написал Волкер.

We continue to support a UN-mandated peacekeeping force to facilitate implementation of Minsk agreements, but Russia’s proposal for an OSCE “protection force” is a non-starter. pic.twitter.com/5L7aFuqzu0

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 12, 2018