На Донбассе есть угроза экологической и гуманитарной катастрофы

При этом оккупационные власти и вооруженные формирования созданные Россией не пускают международных экспертов-экологов на инфраструктурные и потенциально объекты для проведения оценки их состояния.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет о загрязнении воды и общем ухудшении экологической ситуации на Донбассе. Госсекретарь ведомства Сергей Злакоман представил международным партнерам Украины экологический отчет по ситуации на Донбассе, сообщает МТОТ в Twitter.

По инициативе министерства были проанализированы состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса и результаты воздействия боевых действий на экологию региона.

#Злакоман: Окупаційні адміністрації не допускають експертів для обстеження небезпечних чи аварійних об'єктів на окупованих територіях. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

По данным экологического отчета, 30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе «грязная» или «очень грязная». Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание.

#екозвіт: 30 проб поверхневих вод на #Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

На Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине, отметил Злакоман.

#екозвіт: На Донецьку та Луганську обл. припадає до 30% викидів забруднюючих речовин в атмосферу в Україні. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%», – сообщил он.

Злакоман подчеркнул, что на оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт – и вода перетекает в шахты на подконтрольной территории.

Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия этого.

#Злакоман: За ініціативи #МТОТ проаналізовано стан повітря, грунтів, поверхневих та підземних вод #Донбасу та результати впливу бойових дій на екологію регіону. pic.twitter.com/d3B5kducfU — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

«Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях», – заявил Злакоман.

МТОТ