123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

На Донбассе есть угроза экологической и гуманитарной катастрофы

МТОТ
12 июня 2018

При этом оккупационные власти и вооруженные формирования созданные Россией не пускают международных экспертов-экологов на инфраструктурные и потенциально объекты для проведения оценки их состояния.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет о загрязнении воды и общем ухудшении экологической ситуации на Донбассе. Госсекретарь ведомства Сергей Злакоман представил международным партнерам Украины экологический отчет по ситуации на Донбассе, сообщает МТОТ в Twitter.

По инициативе министерства были проанализированы состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод Донбасса и результаты воздействия боевых действий на экологию региона.

По данным экологического отчета, 30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе «грязная» или «очень грязная». Шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание.

На Донецкую и Луганскую области приходится до 30% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Украине, отметил Злакоман.

«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 т химических отходов, заполнено на 90%», – сообщил он.

Сергей Злакоман.

Злакоман подчеркнул, что на оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт – и вода перетекает в шахты на подконтрольной территории.

Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия этого.

«Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях», – заявил Злакоман.

МТОТ

Tags: донбасс, оккупация, Россия, Украина, экология

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены