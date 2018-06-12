В Германии осудили политика призывавшего признать Крым российским и отменить санкции

В Германии осудили представителей партии «друзей Путина» за фальсификацию выборов. Среди осужденных – немецкий политик Маурер выступающий за отмену санкций против России и признание аннексии Крыма.

В Германии 11 июня суд признал пятерых человек, в том числе четверых представителей оппозиционной Левой партии, виновными в фальсификации выборов. Им назначены условные сроки лишения свободы от 7 месяцев до полутора лет, сообщает «Deutsche Welle».

Среди осужденных – 48-летний глава горсовета Квакенбрюка Андреас Маурер, который выступает за отмену западных санкций против России и признание аннексированного Крыма российской территорией.

Правоохранительные органы заподозрили нарушения после того, как в 2016 году Левая партия в одном из районов города с большим количеством иностранцев неожиданно набрала 65 процентов голосов – гораздо больше, чем в среднем по региону. Следствие установило, что фальсификаторы, пользуясь политической и языковой неграмотностью избирателей, заполняли вместо них бюллетени, подделывали подписи и отмечали «галочками» нужных им кандидатов. Мошенники задействовали процедуру голосования по почте: дело было представлено так, будто избиратели брали на дом бюллетени и затем отсылали их заполненными.

Как выяснилось, «почтовая» схема принесла одному из подсудимых 558 голосов, тогда как в день голосования он получил лишь 6. По данным обозревателя Антона Павлушко, всего было доказано 17 случаев фальсификации избирательных бюллетеней.

Андреас Маурер, получивший 7 месяцев лишения свободы условно, намерен обжаловать приговор, который он назвал «политическим», и отказался покидать свой пост до окончания судебных разбирательств. Этот политик известен тем, что ранее дважды ездил в аннексированный Крым, посещал контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами районы Донбасса, участвовал в ток-шоу на российском телевидении, а также встречался с Владимиром Путиным и байкером Александром Залдостановым по прозвищу «Хирург».

Die Linke считается одной из самых прокремлевских сил Германии. Многие ее депутаты неоднократно ездили в качестве наблюдателей на выборы в аннексированном Крыму, а также в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Суд над четырьмя членами Левой партии и членом семьи одного из подсудимых начался 23 апреля.

«Deutsche Welle»