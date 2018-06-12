123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Россия ставит на «еврейскую карту» в деле дискредитации Украины, – вице-премьер Климпуш-Цинцадзе

«Интерфакс-Украина»
12 июня 2018

Россия пытается дискредитировать Украину распространяя дезинформацию об антисемитизме украинских патриотов. При этом вице-премьер Климпуш-Цинцадзе отмечает,что есть определенные проблемы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российские спецслужбы пытаются дискредитировать украинских патриотов, пытаясь приравнять их к антисемитам. Об этом она сказала во вторник в Киеве на конференции «Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины», передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, имеются серьезные угрозы, которые далеко не всегда происходят от украинских корней.

Выбор Украины: государство – друг или враг?

«Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой «еврейской карты» в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами», – сказала вице-премьер.

Она отметила, что еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам и добавила, что сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в Украине.

«Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Миротворческой миссии на Донбассе не будет, – Портников

При этом политик подчеркнула, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая насилия против еврейской общины.

Известно, что самый низкий уровень бытового антисемитизма среди стран Восточной Европы зафиксирован в Украине: только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Также низкие показатели наблюдаются в Сербии и Болгарии – по 7%.

«Интерфакс-Украина»

Tags: Антисемитизм, патриоты, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены