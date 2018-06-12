Россия ставит на «еврейскую карту» в деле дискредитации Украины, – вице-премьер Климпуш-Цинцадзе

Россия пытается дискредитировать Украину распространяя дезинформацию об антисемитизме украинских патриотов. При этом вице-премьер Климпуш-Цинцадзе отмечает,что есть определенные проблемы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российские спецслужбы пытаются дискредитировать украинских патриотов, пытаясь приравнять их к антисемитам. Об этом она сказала во вторник в Киеве на конференции «Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины», передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, имеются серьезные угрозы, которые далеко не всегда происходят от украинских корней.

«Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой «еврейской карты» в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами», – сказала вице-премьер.

Она отметила, что еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам и добавила, что сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в Украине.

«Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

При этом политик подчеркнула, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая насилия против еврейской общины.

Известно, что самый низкий уровень бытового антисемитизма среди стран Восточной Европы зафиксирован в Украине: только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Также низкие показатели наблюдаются в Сербии и Болгарии – по 7%.

«Интерфакс-Украина»