Более пятисот украинских заложников подверглись пыткам и издевательствам в ОРДЛО

СБУ собрала и задокументировала свидетельства о пытках и издевательствах над украинскими военнослужащими, волонтерами, активистами и журналистами оказавшимися в заложниках у российских оккупационных сил на Донбассе.

В украинской службе безопасности сообщили, что получили свидетельство от почти 500 человек, которые были в плену боевиков ОРДЛО, о пытках и психологическом издевательстве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«СБУ собрано документальные свидетельства почти 500 украинских граждан – бывших заложников в ОРДЛО о конкретных фактах физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках», – говорится в сообщении.

В частности, по словам пленного Александра, находившегося в заложниках 905 суток, во время незаконного содержания его жестоко били, не кормили, а также стреляли из огнестрельного оружия, имитируя расстрел.

«Они позвонили моему родному брату и сообщили, что я якобы стал на сторону террористов. Звонили моей племянницы и угрожали физической расправой. Пленного, на позывной «Р», пытали, обтачивая зубы напильником, а военнослужащему, на позывной «Г», прокололи ножом обе ноги», – рассказал СБУ экс– пленный военный Валерий.

Также в СБУ в очередной раз заявили, что информация о существовании так называемых «тайных тюрем» не соответствует действительности.

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