Украина представила Суду ООН доказательства против России

Президент Украины Порошенко считает очень символичным, что доказательства против России были поданы именно 12 июня – в День независимости страны-агрессора.

Украина подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.

«Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – отметил он.

ПП: Дуже символічно, що Міжнародний Суд ООН визначив саме 12 червня – день Росії – для подачі Меморандуму у справі… Опубліковано Петром Порошенком 12 червня 2018 р.

По словам Порошенко, подача меморандума по делу против России – «важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность».

«Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должен понести за это ответственность», – заявил Порошенко.

По словам Порошенко, ложь Кремля можно преодолеть «только правдой и доказательствами» – для этого и нужна оценка Международного Суда ООН.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter: «Сегодня РФ получит от нас своеобразный «подарок» в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации».

Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 12, 2018

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в связи с нарушением РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина просит суд признать, что РФ нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, оказав помощь незаконным вооруженным формированиям, которые «участвуют в совершении террористических актов в Украине», – «ДНР» и «ЛНР».

Также в иске говорится о нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны российской власти, а также подконтрольных РФ властей аннексированного Крыма. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook, информирует «Европейская правда»

«12 июня, в праздничный для россиян день, Украина подает Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – сообщила заместитель министра.

От і все — докази про порушення міжнародного права Росією подано до Міжнародного Суду ООН в Гаазі. 12 червня, у… Опубліковано Lana Zerkal 12 червня 2018 р.

По словам Зеркаль, Меморандум является основным элементом письменной части судебного производства в суде ООН.

«В нем собрано факты, на которых базируется иск Украины, и изложены наши правовые аргументы. Стоит также подчеркнуть, что после завершения письменной части производства, ни один новый документ не может подан на рассмотрение Суда без согласия сторон. Затем – после представления Меморандума – дальнейшая дискуссия сторон будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме», – пояснила Зеркаль.

Украина настаивает, что Россия должна понести ответственность как государство за нарушение требований Конвенции по предотвращению финансирования терроризма через поставки оружия и координацию совершения преступных актов незаконными вооруженными формированиями на территории Украины с 2014 года.

Также Россия, в нарушение законов оккупации, которая сама по себе является направомирною, применяет свое законодательство с целью дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Меморандум состоит из 29 томов и содержит более 17 500 страниц свидетельств, документов и других доказательств по делу. Зеркаль отмечает, что обычно меморандумы по делам, которые рассматривает Суд ООН, являются существенно меньшими по объему.

По словам Зеркаль, «русская игра в сокрытие правды, которая даже получила название «plausible deniability», возлагает на нас дополнительное бремя доказательства очевидного – действия России направлены на терроризирования и запугивания людей на Донбассе и в Крыму. Поэтому нам и пришлось очень тщательно подойти к уровню доказанности фактов, на которых базируется наш иск «.

После представления Меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции в Суда рассматривать это дело. Россия воспользуется этим правом и через три месяца Украина получит возражения.

Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет, после чего продлится письменная и устная стадия рассмотрения дела. «В общем, все займет еще несколько лет», – подытожила заместитель министра.

Напомним, в апреле 2017 года Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу «Украина против России», признав, что обладает юрисдикцией prima facie для рассмотрения этого дела.

В июне 2017 года Международный суд ООН подтвердил график дальнейшего рассмотрения обвинений о нарушении со стороны России двух конвенции ООН, согласно которому у Украины есть год для представления документов о действиях российской стороны.

Суд назначил 12 июня 2018 и 12 июля 2019 как соответствующие сроки для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Российской Федерацией.

«Украинско-Российское обозрение»