Украина и Россия не могут согласовать позиции по миротворческой миссии на Донбассе

Украина настаивает на полноценном контроле оккупированных районов Донбасса международной миротворческой миссией, Россия выступает за сопровождение наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения сторон.

Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что миротворческие силы ООН должны получить реальный мандат по разоружению незаконных вооруженных формирований и поиска скрытого тяжелого оружия на территории оккупированного Донбасса. Об этом он сказал на брифинге после встречи глав МИД «нормандской четверки», передает «УНИАН».

«Первоначальная позиция РФ на самом деле еще хуже, и она заключается не в географии. Россия говорит, что будущие миротворцы могут сопровождать – я подчеркиваю – только сопровождать наблюдательную миссию ОБСЕ и вдоль линии соприкосновения, и на оккупированной территории, но они не способны делать ничего другого» , – подчеркнул министр.

«Наша позиция заключается в том, что миротворцы должны прийти сразу на всю оккупированную территорию. Конечно, они не могут сразу разместиться во всех местах с самого начала. Это будет стадийный подход», – пояснил Климкин.

«Но они должны получить реальный мандат, мандат влияния, мандат по разоружению, мандат по совместному с ОБСЕ контролю над отводом тяжелого оружия, над поиском тяжелого оружия, которое скрыто», – подчеркнул он.

«Я спросил господина Лаврова (министр иностранных дел РФ – ред.): А почему вы не хотите открывать пункт пересечения возле Золотого? Мы знаем почему, поскольку там находятся российские войска с другой стороны и скрытая военная техника», – отметил глава украинского МИД.

В этой связи Климкин снова обратился к Лаврову: «А если будут миротворцы – они смогут вместе с Специальной мониторинговой миссией попасть туда?»

У него не было ответа, поэтому это должна быть реальная миссия, с реальным мандатом, которая влияет на ситуацию. Просто ходить вместе с СММ вдоль тех путей, которые уже доступны для СММ, нет никакого смысла», – подчеркнул Климкин.

Кроме этого, украинский министр заявил, что Лавров признал необходимость проведения переговоров по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Эта встреча после длительной паузы действительно была полезной. Она показала, что мы вместе с Германией и Францией стоим на ногах – у нас есть четкая общая позиция по всем вопросам. Мы скоординированно можем давить на российскую позицию.

Сегодня, в частности – на господина Лаврова. И в некоторых случаях он вынужден был признать, что российская позиция по отдельным пунктам должно быть и в дальнейшем дискутируемых, что нам нужны дальнейшие дискуссии «, – подчеркнул Климкин.

«Именно его признание о необходимости дальнейших дискуссий и относительно будущей миротворческой миссии, и об освобождении политических заключенных и заложников, и безопасности – уже является результатом, очень маленьким результатом», – добавил он.

Во время встречи глав МИД «нормандской четверки» стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

Кроме этого, сторонам удалось обсудить ряд шагов для обеспечения прекращения огня на востоке Украины.

Нынешняя встреча руководителей МИД стран нормандского формата стала первой с февраля 2017 года.

«УНИАН»