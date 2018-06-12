Выбор Украины: государство – друг или враг?

Сотрудничать с государством может лишь тот, кто считает его «своим». И это еще одна линия размежевания в Украине. Предстоит сделать непростой, но очень важный выбор.

Это четко проявилось в истории с Бабченко. Каждый, кто осуждал его участие в спецоперации, считали, что со спецслужбами работать нельзя никогда. Отчасти их можно понять, пишет на своей странице Facebook Павел Казарин.

Нужно понимать: этика часто рождаются из коллективной семейной памяти. Ты можешь не помнить дедушку, отправившегося в лагеря за неправильный тост, но его помнит твой отец. И он приучает тебя к мысли, что любой сотрудничество с вертикалью – это “харам”.

Сотрудничать с государством может лишь тот, кто считает его “своим”. И это еще одна линия размежевания в Украине. Это четко проявилось в истории с Бабченко. Каждый, кто осуждал его участие в спецоперации, считали, что со спецслужбами работать нельзя никогда. Отчасти их можно понять. Нужно понимать: этика часто рождаются из коллективной семейной памяти. Ты можешь не помнить дедушку, отправившегося в лагеря за неправильный тост, но его помнит твой отец. И он приучает тебя к мысли, что любой сотрудничество с вертикалью – это “харам”. 1991 год постсоветские страны встретили с одинаковым ощущением: стандартом считалось отстраненность от государства. Любая форма сотрудничества с правоохранителями – доносом. Любое сообщение о правонарушении – “стукачеством”.А четыре года назад все начало меняться. И в этом пограничье сосредоточена еще одна этическая ломка современной Украины. Битва тех, кто считает государство своим и готов в него инвестировать с теми, кто в государство не верит и своим не считает. По сути, сейчас решается вопрос о том, будет ли следующее поколение украинцев слушать радио “Шансон”.#граниправды Опубліковано Павлом Казарином 11 червня 2018 р.

1991 год постсоветские страны встретили с одинаковым ощущением: стандартом считалось отстраненность от государства. Любая форма сотрудничества с правоохранителями – доносом. Любое сообщение о правонарушении – “стукачеством”.

А четыре года назад все начало меняться. И в этом пограничье сосредоточена еще одна этическая ломка современной Украины. Битва тех, кто считает государство своим и готов в него инвестировать с теми, кто в государство не верит и своим не считает.

По сути, сейчас решается вопрос о том, будет ли следующее поколение украинцев слушать радио “Шансон”.

Павел Казарин, Facebook