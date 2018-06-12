День независимости Как Россия развалила СССР

В тоже время в самой России коренные ее народы лишены права на самоопределение. Этого права их лишил Путин, совершив государственный переворот и узурпировав власть.

Напоминаю скрепным болванам, что 28 лет назад именно РСФСР, вслед за Литвой, Латвией и Эстонией, провозгласил о своей государственной независимости. Т.е. о приоритете законов и Конституции РСФСР над законами и Конституцией СССР, пишет на своей странице в Facebook Сергей Запорожский.

И только после этого аналогичные декларации были приняты в остальных одиннадцати союзных республиках.

Напоминаю скрепным болванам, что 28 лет назад именно РСФСР, вслед за Литвой, Латвией и Эстонией, провозгласил о своей… Опубліковано Сергеєм Запорожским 12 червня 2018 р.

Т.е. СССР развалила именно Россия.

И в 1990 году в Москве я не видел протестующими никого из тех, кто сейчас на российских федеральных каналах орет, что Горбачев предал СССР. Хотя все эти персонажи были вполне себе половозрелые.

Я не говорю об автоматах, но хоть с плакатиками бы вышли эти горе-пЭтриоты…

А еще напомню, что Татарстан в 1992 году провозгласил себя суверенным государством, проведя еще по этому поводу и референдум. И 61% сказали «Да» суверенитету.

И именно при президенте Путине в апреле 2001 года Конституционный суд РФ признал, что положения о суверенитете Татарстана не соответствуют Конституции РФ. Татарстан это принял и переписал свою Конституцию. Да, это дело Татарстана.

Но народ Татарстана прав на самоопределение лишил именно Путин.

Сергей Запорожский, Facebook