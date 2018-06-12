Доверенные лица Путина и их награды

Наблюдать за вручением Госпремий мастерам искусств – странное занятие. Потому что сама церемония какая-то двусмысленная. Вы без труда можете проверить это сами, но все награжденные президентом были его же, президента, доверенными лицами.

Значит ли это, что премии дают только своим – или это так совпало? Значит ли это, что музыканты, балетмейстеры и музейщики становятся доверенными лицами ради премий? Значит ли это, – пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», – что у нас вообще все деятели Терпсихоры, Эвтерпы, Клио и прочих муз уже стали доверенными лицами и любая награда неизменно находит отныне правильных героев?

С другой стороны, не придерешься же! Если бы госпремию получил виолончелист Ролдугин, я бы потребовал уточнений, но какие вопросы к таланту и заслугам Юрия Темирканова, Бориса Эйфмана или Ирины Антоновой?

И я примерно представляю, каким образом люди становятся доверенными лицами. Вряд ли все они бегут наперегонки в Кремль с криками «доверьте мне, вот мое лицо!». Администрация составляет списки, куда вносят всех, кого более или менее знает народ – от той же Антоновой до футболиста Акинфеева, чтобы все слои и возраста электората были охвачены соответствующими «лицами».

Наверное, можно и отказаться. Но отказ – это поступок. Отказ тут же создает проблемы. Или, наоборот, лишает преимуществ. Твой музей, оркестр, театр при прочих равных не получает денег из бюджета, грантов и других бонусов. А за тобой люди, а людям надо кормить семьи.

Согласился, внесли тебя в безразмерный список, где твое имя затеряется среди прочих имен – и вроде бы не стыдно. Зато твои люди сыты, зато твой музей, оркестр или театр обеспечены. А тебе вдруг еще и премию дадут. Не убил же ты никого, не предал даже. Просто встал в длинную очередь, просто постоял, поработал «лицом».

Государство использует этих людей, а они, в общем, тоже используют государство. Каждый получает свою выгоду. Великие художники и творцы работают по команде каких-нибудь ничтожеств из Администрации, зато потом от этих ничтожеств имеют массу полезного и нужного. Но статус «доверенного лица» дает человеку и некоторые дополнительные возможности.

И мы помним, как Евгений Миронов год назад на таком же вручении госпремий вместо благодарственной речи вручил Путину письмо в защиту Кирилла Серебренникова. Год назад, кстати! Вон уже сколько дело это тянется!

И пример Миронова, к слову, не единственный. Когда люди идут на какие-то компромиссы с властью, но не теряют достоинства. Сегодня было не так. Никто ничего не просил, никого не защищал. В лучшем случае молчали.

А кто-то не мог сдержать восторга при виде президента, который им в сыновья годится. Хотя, казалось бы, зачем?! Или это просто уже привычка такая, выработанная десятилетиями, когда вот так же приходилось кланяться предыдущим начальникам?

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»