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Новости

«Украинская биржа» заменит российскую торговую платформу «Московской биржи»

«Finclub»
11 июня 2018

«Украинская биржа» разместила тендер на закупку нового программного обеспечения, которое должно заменить ранее используемую российскую торговую платформу.

«Украинская биржа» обнародовала требования к новому программному обеспечению, которое она закупит вместо санкционного ПО «Plaza2» «Московской биржи». Об этом сообщает «Finclub».

В мае в обнародованных СНБОУ санкционных списках оказалась ПО «Московской биржи ММВБ-РТС» – Plaza и Forts.

Одно из этих ПО – терминал для торговли фьючерсами и опционами Plaza2 – использует «Украинская биржа».

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Сначала УБ заявила, что продолжит использовать российское ПО. После этого НКЦБФР предупредила о последствиях за использование российского ПО.

Через несколько дней биржа попросила президента отменить санкции и объявила, что 15 июня прекращает операции с деривативами – фьючерсами и опционами.

Уже 8 июня биржа объявила о желании заменить российское ПО.

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«С самого начала деятельности в течение 10 лет наша биржа использовала программное обеспечение, которое еще много лет может удовлетворять спрос украинского рынка, но по политическим причинам мы должны перейти на другую платформу», – заявил новый директор по развитию бизнеса «Украинской биржи» Алексей Сухоруков.

Новая платформа должна позволять торговать акциями, облигациями, фьючерсами и опционами по принципу «рынка заявок»; управлять рисками на основе 100% предварительного депонирования с помощью онлайн расчета торговых лимитов на рынке ценных бумаг; управлять рисками с онлайн-маржированием на рынке деривативов; поддерживать адресные заявки для ведения двусторонних торгов; репо-сделки на рынке ценных бумаг.

Кроме того, она должна дать API для прямого доступа к рынкам и связи с брокерскими торговыми системами; обрабатывать не менее 1500 операций в секунду; иметь масштабируемую архитектуру; быть совместимой с внешним центральным контрагентом или клиринговыми компаниями для ценных бумаг; обеспечивать функцию центрального контрагента и клиринга производных инструментов.

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Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

24 мая на сайте Администрации президента появились так называемые «санкционные списки».

«Finclub»

Tags: биржа, Россия, Украина, Экономика

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