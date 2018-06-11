Глава Донецкой области Жебривский подал в отставку

Причины побудившие главу государственной администрации Донецкой области Жебривского подать президенту Порошенко прошение об отставке не называются.

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке. Об этом он написал в Facebook.

«В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин», – написал Жебривский.

Рівно три роки тому Президент призначив мене головою Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної… Опубліковано Павлом Жебрівським 11 червня 2018 р.

Он поблагодарил всю свою команду за работу и жителей Донетчины за поддержку и понимание.

«Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина – это Украина!», – добавил он.

О причинах такого решения он не сообщил.

Как сообщалось, Павел Жебривский был назначен руководителем Донецкой ОГА в июне 2015 года.

«Украинско-Российское обозрение»