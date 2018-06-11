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Новости

Европарламент призывает к дипломатическому бойкоту мундиаля в России

«Европейская Правда»
11 июня 2018

Такую резолюцию европарламентарии готовятся рассмотреть и принять в ближайшие дни. Кроме того европарламентарии рассмотрят резолюцию о правах человека в России, которая касается голодовки политузника Сенцова.

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает «Европейская Правда».

«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня», – написал журналист.

Европейский парламент 14 июня проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом так же в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня – в день, когда начнется чемпионат мира по футболу», – сообщил журналист.

Фракция «Зеленых» в Европарламенте запустила акцию, которая должна привлечь внимание футбольных болельщиков к нарушениям прав человека в России, где вскоре начнется чемпионат мира по футболу-2018.

«Европейская Правда»

Tags: бойкот, мундиаль, Россия, ЧМ-2018

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