Европарламент призывает к дипломатическому бойкоту мундиаля в России

Такую резолюцию европарламентарии готовятся рассмотреть и принять в ближайшие дни. Кроме того европарламентарии рассмотрят резолюцию о правах человека в России, которая касается голодовки политузника Сенцова.

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает «Европейская Правда».

«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня», – написал журналист.

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 11, 2018