На российском кинофестивале призвали освободить Сенцова

Такое требование содержится в заявлении жюри российского кинофестиваля «Кинотавр» объявленного на церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса.

На российском кинофестивале «Кинотавр» призвали освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который в заключении в России держит голодовку уже 29-й день. Такое требование содержится в заявлении, которое зачитали председатель жюри конкурса Алексей Попогребский и председатель жюри дебютной секции фестиваля Андрей Плахов, передает «Радио Свобода».

Также на церемонии объявления победителей фестиваля, завершившегося в Сочи, требовали освободить и российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года, когда российские силовики обвинили режиссера в финансовых злоупотреблениях, которые он отрицает и называет «абсурдными». Сторонники художника заявили, что дело против него политически мотивировано.

10 июня в Москве на проспекте Сахарова проходил санкционированный митинг оппозиции «За свободную Россию без репрессий и произвола». На митинге был развернт большой баннер в поддержку Сенцова.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

«Радио Свобода»