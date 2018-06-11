В России не с кем договариваться. О бесполезности некоторых действий

В любых социальных действиях предполагается прежде всего диалог, значит, существовуют две стороны, разрешающие конфликт. Иначе мы получаем трагический монолог, глас вопиющего в пустыне.

Это в очень большой степени относится к современной России. В этой стране нет почвы для общественного диалога, пишет на своей странице в Facebook Олег Шро.

Во-первых, нет самого гражданского общества: есть отдельные микрогруппы в которых существует какое-то взаимное доверие, но за границы этих микрогрупп доверие уже не распространяется. Мы можем говорить о конгломерате, а не симбиозе, о наборе единиц, а не о сложном общественном организме. Фактически это приговор всей стране и ее населению. Национальность, вероисповедание и другие факторы, которые обычно способствуют формированию хотя бы каких объединяющих черт – в данном случае роли не играют. Более того, зачастую они служат дополнительным фактором размежевания общества по принципу «свой – чужой». Можно ли в таких условиях вести речь о гражданском обществе?..

О бесполезности некоторых действий.В любых социальных действиях предполагается прежде всего диалог, а значит… Опубліковано Oleg Ivanovich Shro 10 червня 2018 р.

Во-вторых, российские власти в настоящее время чувствуют себя в абсолютнейшей безопасности. В современной России как раз только у них есть механизмы формирования квази–общества через «мобилизационный эффект». Да, это не самый лучший подход объединения общества путем создания для него «внешней угрозы», но остальные акторы – неспособны даже на такое. Но в целом это лишь тактика действий, не являющаяся полноценной стратегией.

В-третьих, у российских элит, что у власти, что вне ее, отсутствует стратегия каких либо общественных действий. Можно сказать – «привет» – советскому образованию «самому лучшему в мире», которое всю сложность социальных процессов сводила к некой линеаризуемой и даже вульгарной «действительности». А в условиях отсутствия собственного социального опыта процессы в гипотетическом российском обществе становятся сюрпризами абсолютно для всех, в том числе и для самого этого общества. Добавляем к этому еще и отсутствие хотя бы элементарной последовательности в подходах – и получаем «развитой путинизм» во всем его великолепии.

В-четвертых, все перечисленные выше сказанные порождают растушую внутриобщественную конфронтацию, войну всех против всех. В этих условиях ни о каких стратегических союзах речи быть не может, даже тактические соглашения под большим вопросом. Яркой иллюстрацией всех этих процессов является неспособность российской либеральной оппозиции на хоть какую-либо консолидацию.

Как пример, точнее контрпример российской действительности, рассмотрим Республиканскую партию США, которая представляет собой открытую платформу политических сил право-либерального толка. Помимо того, что в этой партии существует несколько фракций очень сильно различающихся своими политическими программами именно в деталях, эта партия способна выдвинуть своим единым кандидатом не партийного функционера, как это произошло с Дональдом Трампом. Заметим, что Демократическая партия представляет такую же платформу, только лево-либерального направления. А в России даже две партии у которых программы совпадают чуть ли не один в один – неспособны даже создать тактический союз для завоевания мест в парламенте, не говоря уже о выдвижении единого кандидата.

В-пятых, и это самое горькое, в создавшейся в России реальности, и власть и ее оппозиция – оторваны от общественной ситуации, живут со своей страной в параллельных мирах. Но если власть добилась этого фактически по праву сильного, то оппозиция не прикладывает никаких действий для изменения ситуации. Последние вскрывшиеся фальсификации на прошедших выборах говорят сами за себя: 2/3 населения этой страны вообще ничего не волнует, кроме их собственных проблем, им одинаково безразлична как сама власть, так и оппозиция этой власти. Фактически вся «борьба титанов» сведена к завоеванию поддержки у трети взрослого населения.

Замечу, что какая-то дикая радость насчет привлечения в ряды сторонников Алексея Навального молодежи свидетельствует о полном провале всей политики.

В таких условиях совершенно бесполезны любые акции протеста, власти даже нет смысла на них реагировать, разве что устраивать показательные порки, позволяя всем участниками выпускать пар.

Правда, здесь дело не только в этом:

а) Как уже говорили – любой протест это диалог, но нынешним властям России нет смысла прислушивается к мышиному писку, их этим не напугаешь, да и инструментарий против этих самых вредителей у более чем внушительный. С мышами не ведут диалогов, на них обычно натравливают кошку или ставят мышеловки.

б) Вторым моментом, который может теоретически повлиять на власть, являются имиджевые потери. Но современная Россия уже имеет такой имидж «абсолютного мирового зла», что даже раскатай власть толпу протестующих гусеницами танков по Болотной площади – ее и без того катастрофический имидж это уже нисколько не ухудшит. Более того, российские власти и не особо беспокоятся о своем имидже. Ответ кроется в 90-х годах, в которых современная Россия формировалась как криминально-мафиозная территория, а не как государство.

Бандиту в общем-то все равно, как о нем думают остальные, для него важнее не лишиться своих ресурсов и продолжать внушать страх. По обоим пунктам у российских властей все в порядке, криминализированное сознание российских элит заранее подготовилось к возможным эксцессам. Даже последний пакет санкций не вызвал какой-либо особой реакции, кроме дежурных по своей сути фраз в адрес бывших партнеров в США, ЕС и НАТО.

Можно сказать, что такой имидж воплощения «абсолютного мирового зла» работает в интересах российских властей.

Потому даже такие отчаянные меры, как голодовка политузников в российских тюрьмах – ни на что не повлияют. Никаких дополнительных издержек для России это не влечет. Да и российский принцип «нет человека – нет проблемы» никто не отменял. Так что ждать, что людоеда это вдруг разжалобит и он прекратит есть людей – сверхнаивность…

Если говорить об Олеге Сенцове, его гибель в российской тюрьме российским властям будет даже на руку. Сенцов медийно раскручен, особенно в последнее время, в связи с голодовкой, и его образ начинает приобретать черты рычага дестабилизации украинского общества, порождает конфликт общество-власть. И надо сказать, что ни общество, ни власть в Украине, на эту ситуацию повлиять никак не могу. Впрочем, на нее повлиять пока никто не может, ни США, ни ЕС, ни НАТО – бессильны все, кроме нацлидера Владимира Путина, именно он эту проблему способен решить в течение пары часов, если захочет… Только цена того, что могло бы заинтересовать этого кремлевского людоеда – мало кого устроит.

в) Невозможно с таким бандитом вести и переговоры, он признает только один вид переговоров – переговоры с позиции силы. Либо должны выполняться его условия, либо он выполняет чужие ультиматумы, когда чувствует себя слабее.

В завершение несколько слов о позиции Запада. Запад не питает иллюзий насчет России и никогда не питал. Там постоянно собирали и тщательно анализировали всю информацию, связанную с этой страной, благо конкурентных групп стратегического анализа там хватает. Поэтому они в курсе всего, что происходит и чем это все грозит.

Но надо понимать: Запад никогда не действует ради идеи, он всегда исходит из самых прагматических интересов. А в этом плане Россия в роли «абсолютного мирового зла» более полезна, чем ее отсутствие. Да и особенной угрозы для Запада Россия не представляет, даже обладая ядерным потенциалом, который кроме того тоже под большим вопросом.

А вопрос силового воздействия на Россию, фактически единственное, что сейчас возможно, как альтернатива «абсолютному мировому злу» – порождает еще больше проблем, чем их решает. Самая главная проблема – кто будет контролировать эту огромную территорию с криминализированным, в большинстве своем, населением? Кто готов нести такие издержки: кормить, экипировать, вооружать многомиллионные оккупационные силы, обеспечивающие порядок на территории от Балтийска до Уэлена и от Диксона до Куруша. И это не считая миротворческих сил в горячих точках, организованных Россией, их тоже надо будет содержать…

К такими затратам Запад пока не готов, потому он реализует компромиссный вариант – сделать из России второй Иран. Что, надо сказать, с успехом и выполняется, превращая эту территорию в токсичный анклав, вести дела с которым можно только на криминальном уровне, что сейчас фактически и происходит.

Олег Шро, Facebook