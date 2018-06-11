Путь к миру на Донбассе – полная его деоккупация, – напомнил Климкин «нормандской четверке»

Глава МИД Украины Климкин, накануне встречи «нормандской четверки», напомнил, что единственным залогом достижения мира на Донбассе является его полная деоккупация Россией.

Министр иностранных дел Павел Килмкин считает, что путь к миру на Донбассе лежит через привлечение миссии ОБСЕ и миротворцев ООН. Об этом он написал в Twitter утром 11 июня, перед встречей глав МИД в формате «нормандской четверки» в Берлине.

«Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, – это путь к миру», – отметил Климкин.

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством — це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

«Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться», – добавил министр.

Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Напомним, что вслед за заявлением президента США Трампа о возврате России в «Большую семерку», поддержанное итальянским премьером Конте, свое отношение к этому вопросу высказали и в канадском правительстве. Решение Канады поддержал президент Европейского Совета Туск.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма. Об этом со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады.

«Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма», – написала она в Twitter.

A source with direct knowledge of the situation, speaking on background due to the sensitivity of the subject says, Canada would not support allowing Russia back into the G7 as long as it occupies Crimea. #hw #G7 — Katie Simpson (@CBCKatie) June 8, 2018

Президент Европейского Совета Дональд Туск так же выступает против пересмотра формата G7 и возвращения в него России. Об этом он заявил в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7.

«О спекуляциях о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим формат G7 таким, каким он есть. Это счастливое число, по меньшей мере в нашей культуре», – сказал Дональд Туск.

Он добавил, что Россия выглядит «менее заинтересованной в этом формате, чем наши другие партнеры здесь, в Канаде».

Туск рассказал, что утром встречался с итальянским премьером Джузеппе Конте и по итогам встречи выразил убеждение, что лидеры G7 придерживаться общей позиции в отношении России.

«Я убежден, что здесь, на встрече G7, у нас будет полностью единая европейская позиция по всем вопросам, включая Россию. Я не говорю о деталях, а о более общей совместной линии», – отметил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

«Украинско-Российское обозрение»