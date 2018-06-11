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Новости

Путь к миру на Донбассе – полная его деоккупация, – напомнил Климкин «нормандской четверке»

«Украинско-Российское обозрение»
11 июня 2018

Глава МИД Украины Климкин, накануне встречи «нормандской четверки», напомнил, что единственным залогом достижения мира на Донбассе является его полная деоккупация Россией.

Министр иностранных дел Павел Килмкин считает, что путь к миру на Донбассе лежит через привлечение миссии ОБСЕ и миротворцев ООН. Об этом он написал в Twitter утром 11 июня, перед встречей глав МИД в формате «нормандской четверки» в Берлине.

«Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, – это путь к миру», – отметил Климкин.

«Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться», – добавил министр.

Напомним, что вслед за заявлением президента США Трампа о возврате России в «Большую семерку», поддержанное итальянским премьером Конте, свое отношение к этому вопросу высказали и в канадском правительстве. Решение Канады поддержал президент Европейского Совета Туск.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма. Об этом со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады.

«Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма», – написала она в Twitter.

Президент Европейского Совета Дональд Туск так же выступает против пересмотра формата G7 и возвращения в него России. Об этом он заявил в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7.

«О спекуляциях о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим формат G7 таким, каким он есть. Это счастливое число, по меньшей мере в нашей культуре», – сказал Дональд Туск.

Он добавил, что Россия выглядит «менее заинтересованной в этом формате, чем наши другие партнеры здесь, в Канаде».

Туск рассказал, что утром встречался с итальянским премьером Джузеппе Конте и по итогам встречи выразил убеждение, что лидеры G7 придерживаться общей позиции в отношении России.

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«Я убежден, что здесь, на встрече G7, у нас будет полностью единая европейская позиция по всем вопросам, включая Россию. Я не говорю о деталях, а о более общей совместной линии», – отметил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: донбасс, нормандский формат, Павел Климкин, Россия, Украина

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