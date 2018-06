Путь к миру на Донбассе – полная его деоккупация, – напомнил Климкин «нормандской четверке»

Глава МИД Украины Климкин, накануне встречи «нормандской четверки», напомнил, что единственным залогом достижения мира на Донбассе является его полная деоккупация Россией.

Министр иностранных дел Павел Килмкин считает, что путь к миру на Донбассе лежит через привлечение миссии ОБСЕ и миротворцев ООН. Об этом он написал в Twitter утром 11 июня, перед встречей глав МИД в формате «нормандской четверки» в Берлине.

«Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, – это путь к миру», – отметил Климкин.

«Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться», – добавил министр.

Напомним, что вслед за заявлением президента США Трампа о возврате России в «Большую семерку», поддержанное итальянским премьером Конте, свое отношение к этому вопросу высказали и в канадском правительстве. Решение Канады поддержал президент Европейского Совета Туск.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма. Об этом со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады.

«Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма», – написала она в Twitter.

A source with direct knowledge of the situation, speaking on background due to the sensitivity of the subject says, Canada would not support allowing Russia back into the G7 as long as it occupies Crimea. #hw #G7

— Katie Simpson (@CBCKatie) June 8, 2018