СБУ проводит обыски в организации ратующей за «Великую Румынию»

Поводом для обысков явилась публично продемонстрированная карта на которой Черновицкая область Украины была включена в состав так называемой «Великой Румынии».

Сотрудники Службы безопасности проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Название организации СБУ не сообщает.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса.

Проверяют данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали карты территории Черновицкой области в составе так называемой «Великой Румынии».

Сотрудники СБУ установили, что напечатанные карты были изготовлены для пропаганды «празднования» на территории Украины 100-летия создания «Великой Румынии».

Правоохранители также зафиксировали, что участники ОО распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению «исторической справедливости» путем аннулирования действующих международно-правовых и межгосударственных документов и «возвращения» территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

«Сейчас проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации. СБ Украины сообщит об их результатах после завершения процессуальных действий», – информирует служба.

Продолжается досудебное следствие.

27 марта 1918 года, в конце Первой мировой войны, высший представительный орган Бессарабии Сфатул Цэрий проголосовал за присоединение к Королевства Румыния.

25 апреля 2018 года под Генконсульством Румынии в Черновцах активисты требовали отменить официальные мероприятия в честь объединения «Великой Румынии» – 100-летие «Унирии».

СБУ