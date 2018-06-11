Русское влияние в Вашингтоне. Взгляд из Москвы на события за океаном

Что имел в виду Дональд Трамп, когда предложил вернуть Россию в Большую Семерку и превратить ее обратно в Большую Восьмерку, я понятия не имею. Мы не в состоянии проследить ход мыслей Трампа, даже если вдумчиво читаем его твиттер.

Поэтому нам следует обратиться за помощью к науке. А нет более точной науки, чем нумерология. Итак. Дональд Трамп живет в Вашингтоне. В этом же городе живет хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс». За клуб «Вашингтон Кэпиталс» выступает россиянин Александр Овечкин, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на страницах сайта радиостанции «Эхо Москвы». Александр Овечкин – капитан «Вашингтон Кэпиталс».

Но Александр Овечкин еще и капитан Putin Team! Под каким номером играет Александр Овечкин? Правильно! Его номер – Восьмерка! Но и это еще не все. Прозвище Александра Овечкина, капитана «Кэпиталс» и Putin Team Александр Великий. А Великий он не только потому, что гениально гоняет шайбу. Но и потому, что по-английски слова Великий и Восьмой созвучны. Great и Eight. Вместе – GR8.

Получается, что Овечкин – Великая Восьмерка. 8 июня, в день, когда Великая Восьмерка выиграл с «Вашингтон Кэпиталс» Кубок Стэнли, житель Вашингтона Дональд Трамп предложил принять Россию в Большую Восьмерку! Так кто же делает больше для интеграции нашей страны в цивилизованный мир – бездарный МИД, дурацкая Дума, нелепый Совет Федерации и Сахарный Кремль – или простой парень на коньках с дыркой вместо зуба? Но и это еще не все! Чемпионам главных профессиональных лиг Северной Америки полагается прием у президента в Белом Доме. Футболисты и баскетболисты туда не пойдут.

В этих командах много чернокожих, а они считают Трампа расистом. Но «Вашингтон Кэпиталс» пойдет на прием обязательно! Им и идти-то через дорогу! Земляки! И черных парней в команде почти нет. Пойдут! Во главе с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Овечкиным. Который, напоминаю, еще и капитан Putin Team!

И у меня возникает вопрос: а кто встретится с Трампом раньше – капитан Putin Team или сам Путин? А еще я жду инсайдерской информации от спецпрокурора Мюллера, что «Вашингтон Кэпиталс» выиграли Кубок Стэнли благодаря русским хакерам! Неужели это простое совпадение, что «Кэпиталс» и Овечкин взяли свой первый Кубок именно сразу после создания Putin Team? И скажите еще после этого, что нумерология – это не главная из всех наук! Ну, а прочие подробности этого дела вы найдете в твиттере Дональда Трампа.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»