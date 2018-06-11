На российско-украинской границе образовался автомобильный затор

Причина возникновения автомобильного затора на пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области пока не выявлена, но автомобили не пропускает российская сторона.

В пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области на российско-украинской границе образовалась очередь из 85 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы 11 июня.

«Сегодня по состоянию на 12.00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки и утром понедельника сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска «Нехотеевка» – напротив пункта пропуска «Гоптовка» – не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.

Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России (12 июня).

«Является ли это причиной – пока не известно. Ситуация отслеживается», – отмечают пограничники.

ГПСУ