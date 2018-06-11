Bellingcat призвали Россию предъявить доказательства фейковости расследования катастрофы рейса MH17

Расследователи Bellingcat призвали представителей России в ООН предоставить доказательства своих обвинений в том, что якобы их расследование катастрофы MH17 основано на ложных доказательствах.

«Bellingcat хочет пригласить всех ответить на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ложные доказательства по делу MH17», – говорится в сообщении Bellingcat в Twitter.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR — Bellingcat (@bellingcat) June 9, 2018

Такое сообщение Bellingcat появилось после того, как первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсети, что Россия, мол, хочет чтобы к ответственности были привлечены «реальные преступники», а обвинения Bellingcat и Совместной следственной группы основаны на фейках.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за свою роль в катастрофе лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17.

В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17.

Как сообщалось, правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский «Боинг» в небе над Донецкой областью в 2014 году.

В то же время российское издание-расследователь «The Insider» выяснило, что Иванников действующий генерал ГРУ и является не только главным фигурантом в деле о сбитом «Боинге«, но и ранее был «министром обороны» в сепаратистском «правительстве» Южной Осетии.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото «Бука 332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает. А президент Путин настаивает на полноценном участии России в расследовании катастрофы в небе над Донбассом в 2014 году.

Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.

Bellingcat