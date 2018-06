Bellingcat призвали Россию предъявить доказательства фейковости расследования катастрофы рейса MH17

Расследователи Bellingcat призвали представителей России в ООН предоставить доказательства своих обвинений в том, что якобы их расследование катастрофы MH17 основано на ложных доказательствах.

«Bellingcat хочет пригласить всех ответить на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ложные доказательства по делу MH17», – говорится в сообщении Bellingcat в Twitter.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR

— Bellingcat (@bellingcat) June 9, 2018