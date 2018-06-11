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Новости

Bellingcat призвали Россию предъявить доказательства фейковости расследования катастрофы рейса MH17

Bellingcat
11 июня 2018

Расследователи Bellingcat призвали представителей России в ООН предоставить доказательства своих обвинений в том, что якобы их расследование катастрофы MH17 основано на ложных доказательствах.

«Bellingcat хочет пригласить всех ответить на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ложные доказательства по делу MH17», – говорится в сообщении Bellingcat в Twitter.

Такое сообщение Bellingcat появилось после того, как первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсети, что Россия, мол, хочет чтобы к ответственности были привлечены «реальные преступники», а обвинения Bellingcat и Совместной следственной группы основаны на фейках.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за свою роль в катастрофе лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17.

В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17.

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Как сообщалось, правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский «Боинг» в небе над Донецкой областью в 2014 году.

В то же время российское издание-расследователь «The Insider» выяснило, что Иванников действующий генерал ГРУ и является не только главным фигурантом в деле о сбитом «Боинге«, но и ранее был «министром обороны» в сепаратистском «правительстве» Южной Осетии.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото «Бука 332», сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

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В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает. А президент Путин настаивает на полноценном участии России в расследовании катастрофы в небе над Донбассом в 2014 году.

Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.

Bellingcat

Tags: Bellingcat, МН17, расследование, Россия

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