Россия планировала убить Бабченко и еще 60 человек в Украине до осени, – «киллер» Цимбалюк

Фигурант дела о покушении на Бабченко Цимбалюк рассказал в интервью некоторые подробности покушения и о других потенциальных жертвах заказных политических убийств в Украине.

Алексей Цимбалюк, которого якобы нанял для убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, заявляет, что заказчик хотел разобраться со всем списком на ликвидацию до осени. Об этом он рассказал «BBC», назначив журналистам встречу в подвале одного из домов в центре Киева.

Цимбалюк рассказал, что в 2006 году его постригли в монахи, но позже он покинул монастырь, а в конце августа 2014-го ушел на войну: начинал медиком «Госпитальеров» при ДУК «Правый сектор», а затем был в разведке, группах по борьбе с контрабандой – тогда познакомился с сотрудником СБУ, к которому обратился, получив «этот интересный заказ».

Он рассказал, что с Борисом Германом познакомился в Киеве в 2015 году, у него добровольцы покупали оружие и устройства к нему.

«Он пригласил меня пообедать, числа 4-5 апреля. Это, можно сказать, была первая попытка вербовки. На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц – в основном это русские. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет», – сказал Цимбалюк.

Он выказал заинтересованность, чтобы узнать больше, – «и уже 6 числа поступило конкретное предложение по Бабченко».

«В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени – думаю, позже следствие расскажет», – заявил Цымбалюк.

«Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей – это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра», – добавил он.

«Через несколько часов мы встретились у моего дома. Мы переговорили, он уточнил, что речь идет именно о Бабченко. Он, мол, журналист, он всем мешает, русский, враг и так далее. На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним», – вспомнил собеседник.

«Я просил больше информации… Больше информации он мне дать не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его проживания я должен сам», – рассказал Цимбалюк.

Хотя Герман не вспоминал Россию, он убежден, что «досье» на Бабченко тому сбросили оттуда.

Цену 30 тысяч долларов за убийство Цимбалюк назвал Герману после консультаций с СБУ 9 или 10 апреля, тогда же попросил 50% аванса.

«Первую беседу с Германом я записывал на диктофон телефона. Профайл на Бабченко я сразу же перебросил оперативнику. В дальнейшем я уже работал с техникой СБУ – наши встречи с Германом в основном были без телефонов, они оставались в машине. Техника была на мне. Я теперь точно знаю, что камеру можно поместить в пуговицу от рубашки», – рассказал он.

Для передачи денег Цимбалюк и Герман встретились на парковке торгового центра. «Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался списка будущих жертв. Имена не назывались, но список, по его словам, к тому времени вырос с 30 до 60 целей», – рассказал так называемый «киллер».

«Я получил аванс, это зафиксировано на видео, которое продемонстрировала СБУ. Мне было передано 14 тысяч долларов. Тысячу долларов он удержал для того, чтобы позже передать мне пистолет – я его у него должен был купить», – рассказал Цимбалюк и добавил, что способ убийства мог выбрать сам.

После получения аванса Бабченко уже сообщили о намерениях по нему – и тянули время.

«В переписке Герман постоянно подгонял меня: давай быстрее, «меня торопят», – сообщил Цимбалюк.

Сам Цимбалюк списка не видел. Он успел узнать только два имени якобы следующих «целей» – и то одно из них отсутствует в перечне, который есть у правоохранителей.

«За два-три дня до этого я приехал к его дому», – рассказал он в интервью BBC.

«Вся операция должна была состояться максимально достоверно: мне нужно было осмотреть маршрут, как я туда приеду, как буду отходить, чтобы не попасть ни на какие камеры. Нужно было сделать все, чтобы полицейские не нашли меня в первый же день, потому что все бы сразу рассыпалось, разломалось», – заявил Цимбалюк.

Он пояснил, что на следующий день должен был встретиться с посредником Борисом Германом для получения второй части денег.

Цимбалюк рассказал, что оперативник СБУ так сказал Бабченко: «Познакомьтесь, это человек, который должен был вас убить». По его словам, Аркадий выглядел напуганным.

Экс-боец уточнил, что его не привлекали к планированию спецоперации – «все готовила СБУ».

О вечере «убийства» он сказал со смехом: «Особенно нечего рассказывать. Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко. Я подъехал не на сам адрес, а остановился метров в 200, в соседнем дворе. после того, как получил сигнал, зашел в подъезд и поднялся на нужный этаж».

Цимбаолюк признался, что Бабченко не ходил в магазин, вместо этого его долго гримировали: «Когда я поднялся в его квартиру, он уже лежал загримированный. Возле него просто положили фляги с водой, чтобы имитировать, что этот поход в магазин состоялся».

«Аркадий лежал в луже крови, рядом с ним стояли бутылки с водой – все было так, как потом все увидели на картинках. Все было готово к приезду скорой и ко всему остальному», – отметил он.

«Никого – ни сотрудников СБУ, ни гримеров – там не было. Была только его жена, которая по легенде во время убийства была в душе. Она должна была услышать, как упало тело, выйти оттуда и вызвать скорую», – рассказал Цимбалюк.

Свое присутствие он объяснил так: «Я должен был там появиться, потому что все возможно: меня мог кто-то дублировать, могли следить за мной. Поэтому все должно выглядеть максимально правдоподобно».

«Я не стрелял. Оружие не использовалась вообще: в этом нет смысла. Если работает пистолет с глушителем, то выстрелов никто и так бы не услышал. Какое-то время мы думали, не использовать ли петарду, чтобы имитировать звук выстрела, но потом сошлись во мнении, что этого не нужно», – добавил экс-боец.

Цимбалюк вспомнил: «Я сказал «Доброго здоровья». Он (Аркадий) попросил, чтобы я его не смешил».

Он отметил, что был в квартире «буквально 10-15 секунд» и следил за событиями, чтобы выйти без свидетелей.

«Я отошел на безопасное расстояние, маршрут я определил за несколько дней до того. Оттуда поехал в безопасное место. Все», – рассказал Цимбалюк.

По поводу фоторобота он сказал: «Был свидетель, который сидел там, когда я заходил в подъезд и выходил оттуда. Он на меня посмотрел, но слава Богу, не очень внимательно, и все, что он запомнил – это мою бороду, потому что одежду он описал неверно».

На вопрос, общался ли он с Бабченко после спецоперации, Цимбалюк ответил: «Мы несколько раз переписывались в Facebook. Аркадий поблагодарил меня за то, что он остался жив… Я думаю, мы еще встретимся, конечно, долги надо отдавать. Я люблю односолодовый виски».

«Герман часто называл Бабченко «глистом», поэтому я написал ему, что «глиста вытравил». Мы постоянно меняли мессенджеры, это сообщение я послал ему в Signal», – сказал Цимбалюк.

Герман ответил где-то в 2 часа ночи: «Он был доволен, сказал, что заказчики довольны. Мы договорились, что на следующий день встретимся для передачи денег: он предупредил, что может немного задержаться, потому что денег у него нет, ему должны их передать».

На следующий день Цимбалюк Германа так и не увидел: «Он оттягивал встречу на после обеда. На тот момент нам было известно, что он собирается вылететь за границу. Поэтому пришлось не рисковать, не ждать передачи второй части денег, а арестовывать его».

Он признал, что взять Германа с деньгами было бы лучше, «но все пошло не так».

Поэтому и список Цимбалюк от Германа не получил:

«Я знал две следующие жертвы. Всего списка я не видел, и показывать его мне сразу было бы нелогично. Людям нужно было сначала показать свою работу, а уже потом можно было бы говорить о списке».

«Его отъезд за границу спутал нам все карты, поломал все окончания игры. Если бы не он, я думаю, мы еще несколько дней с ним бы поиграли, и список был бы у меня на руках – по крайней мере, ближайшие 10-15 жертв, чтобы я мог нормально стратегически спланировать, как это все делать», – заявил он.

«Но нельзя было рисковать и давать вылететь ему из страны – учитывая резонанс и то, что с каждой минутой все больше людей знали о фейке. Были угрозы утечки информации, и поэтому пришлось ее (спецоперацию) прекращать», – добавил Цимбалюк.

Он предположил, что «список 47» Служба безопасности Украины получила из переписки Германа с заказчиком.

Цимбалюк подтвердил, что две «цели», о которых знал он, – это активист одесского Евромайдана Тодор Пановский и экс-сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Илья Богданов

«Да. Во время одной из наших встреч он (Герман) показал мне их фотографии и сказал: эти следующие. Очередность – кто первый, а кто второй – я мог определять сам».

Почему Пановского нет в «списке 47», он не знает. «В конце концов, не факт, что они действительно должны быть следующими. После убийства Бабченко все могло переигрываться», – сказал Цимбалюк.

«BBC»