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Новости

Сестра Сенцова не просила Путина освободить украинского политузника

«Громадське»
11 июня 2018

Сестра Сенцова Каплан опровергла ранее растиражированное заявление об обращении к Путину с просьбой освободить голодающего политузника. Семья украинского политузника не обращалась к российскому нацлидеру.

Семья украинского режиссера-политзаключенного Олега Сенцова не обращалась к Путину с просьбой его освободить. Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, сообщает «Громадське».

«Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили», – сказала она.

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Ранее британское издание «The Guardian» опубликовало информацию со ссылкой на Каплан о том, что она якобы попросила Путина освободить Олега Сенцова к Чемпионату мира по футболу.

«У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира», – такую ​​цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость «The Guardian» подало под названием о том, что семья якобы попросила Путина об освобождении Олега Сенцова.

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«Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила», – заявила Каплан.

Сенцов голодает уже 29 день.

«Громадське»

Tags: Владимир Путин, Наталья Каплан, Олег Сенцов, Россия, Украина

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