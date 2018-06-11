Российская компания закупает украинские колеса для вагонов

Одна из крупнейших российски грузоперевозочных компаний закупает колеса для железнодорожных вагонов у украинской компании. Как сообщают источники, основные причины – цена колес и необходимые объемы поставок.

Российское предприятие «Первая грузовая компания» (ПГК) закупит у дочки украинской группы «Интерпайп» цельнокатаные колеса для железнодорожных вагонов на сумму около 7,5 млн долларов (467,77 млн руб). Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Соответствующий договор стороны подписали 21 мая. Срок его действия – до июля включительно.

В компании отказались назвать причину приобретения колес в Украине, однако источник на транспортном рынке рассказал агентству, что они сейчас дешевле российских, к тому же отечественные производители не могут поставить достаточный объем продукции.

«Первая грузовая компания» – крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ работает в странах СНГ, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии.

Напомним, 21 марта Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией, подписанной в 2011 году и рассчитанной до 2020 года. Так в правительстве пытаются, по словам Гройсмана, «переориентировать украинскую экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия».

«Интерфакс»