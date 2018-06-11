Свобода украинского политузника Сенцовы и бешенство российского нацлидера Путина

Очевидная правота политузника Сенцова и готовность украинца отстаивать эту правоту даже ценой жизни доводят нацлидера России Путина до бешенства и заставляет брызгать словесной пеной.

Российский президент Владимир Путин обвиняет украинского кинорежиссера Олега Сенцова в «терроризме». Эти обвинения ничем не подтверждаются – они сфабрикованы российскими спецслужбами для проведения показательного судебного процесса. В них практически никто не верит, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Сколько не повторяют Путин и другие российские и пророссийские обвинители Сенцова тезис о терроризме, международная кампания в защиту режиссера только расширяется. Тем не менее, Кремль не смог сфабриковать более реалистичные обвинения против украинского узника и упрямо держится за смехотворную версию о терроризме. И вопрос даже не в том, почему Путин лжет о Сенцове. А почему он лжет именно так.

Первая причина – Путину нечего противопоставить международному праву, кроме обвинений в терроризме. Он прекрасно знает, что Крым – оккупированная его войсками территория, что она присоединена к России вопреки международному праву и обязательствам самой России. Очевидная правота Сенцова и готовность украинца отстаивать эту правоту ценой жизни доводят Путина до бешенства.

Это обычная зависть слабого человека – пусть даже облеченного властью – к сильному духом. Когда Путин говорит о Сенцове, видно, как он ему завидует.

Вторая причина – Путин может считать, что именно так и нужно действовать, когда речь идет о борьбе с противником. Что нужно применять террор. Ведь КГБ, которое воспитало Путина, готовило террористов по всему миру. И сейчас диверсии и террор – один из самых важных методов работы российских спецслужб по всему миру.

Как и любой чекист, Путин не понимает, что такое мирное, ненасильственное сопротивление. Он объявляет Сенцова террористом – просто потому что по его мнению Сенцов должен быть террористом. Ведь как еще бороться с оккупацией?

Именно эта смесь зависти и уверенности в необходимости террора и позволяет Путину уверенно обвинять Сенцова в преступлениях, которые режиссер никогда не совершал. И пусть со стороны это выглядит смехотворно, когда президент террористического государства обвиняет в терроре обычного человека, деятеля культуры, но на самом деле это, конечно, не смешно.

Это страшно. Потому что может окончиться смертью Олега, а продолжиться – новыми войнами России против цивилизованного мира, террором, убийствами и диверсиями.

Тем, чем известна путинская Россия.

Виталий Портников, «Espreso.TV»