В ОРДЛО папередники делят шкуру неубитого Захарченко

На прошлой неделе нервы у главаря всея ОРДО не выдержали: Захарченко объявил, что «готов взять в руки автомат» и разобраться со всеми, кто имеет претензии на его кресло.

Глава донецкой оккупационной администрации, коллаборационист Александр Захарченко на прошедшей недели стал просто «мегазвездой» и главным ньюсмейкером ОРДЛО. Впрочем, одними из знаковых событий явилось интервью российского военного преступника и предшественика Захарченко – Александра Бородая, а так же реплики напоминающего о себе Павла Губарева. Об этом и многом другом в обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы» – главные события за прошедшую неделю, которыми выделились оккупированные территории Донбасса.

О чем проболтался Бородай

В первую неделю июня в очередной раз была продемонстрирована большая эффективность операции Объединенных сил ВСУ, чем АТО, в плане ликвидации личного состава российской оккупационной армии. Например, 3 июня только в районе Талаковки боевики, напросившиеся на «ответку» украинских армейцев, получили «двухсотыми» четырех оккупантов, а за 6 июня в ходе боевых действий на Донбассе уничтоженными оказались пятеро «ихтамнетов».

Собственно, факт того, что их потери настолько серьезны, вынуждает отдельных персонажей в России в своих разглагольствованиях о нынешней военной эскалации подтверждать массовость «демобилизации» на тот свет в рядах 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, дислоцированных в ОРДЛО.

Так, в минувший вторник бывший «премьер «ДНР», а ныне глава так называемого «Союза добровольцев Донбасса» Бородай дал интервью одному московскому пропагандистскому ресурсу, шеф-редактором которого является, между прочим, известный фашист-литератор Прилепин.

И, увлекшись «развенчанием укроповской пропаганды», этот военный преступник, в частности, заявил об актуальных потерях со стороны «Д/ЛНР» следующее: «В среднем за день есть, как правило, два-три 200-х. Как руководитель «Союза добровольцев» я владею не всей статистикой по всем погибшим, я прежде всего ориентируюсь на русских «добровольцев». У нас получается один-два 200-х в неделю, которых надо вывозить оттуда, чтобы похоронить уже в России».

То есть, по сути, речь идет лишь о подшефных Бородаю российских наемниках рядового состава, получающих за «отпуск на Донбассе» скромный месячный оклад в 20 тыс. руб. Кадровые офицеры ВС РФ и представители спецподразделений российской армии точно не входят в эту явно заниженную бородаевскую статистику.

Впрочем, говорить по-путински «их там нет» язык не поворачивается даже у таких профессиональных врунов, как тот же российский гражданин Бородай, бывший в 2014 г. папередником Захарченко на «посту» предводителя «восставших шахтеров и трактористов Донбасса».

Папередники спешат о себе напомнить

Кстати, новая информационная активность данного «экс-главы правительства» квазигосударственного образования на территории оккупированной Россией части украинской Донецкой области свидетельствует как раз о том, что под Захарченко реально и очень сильно зашаталось кресло.

Поэтому «бывшие» зачастили с напоминанием о себе любимых, авось в Кремле кто-то на них таки обратит внимание и «включит в новую схему». Помимо Бородая, который до этого хоть как-то болтался в информпространстве, с настоящего медиадна решил всплыть даже забытый всеми «народный губернатор» Губарев, раскритиковавший на своем карманном сайте вообще все «государственное строительство республики».

«Наша задача – построить здесь настолько привлекательное государство, чтобы граждане Украины хотели бы жить так, как мы живем. Но мы здесь такого понастроили, что пока нами больше пугают, к сожалению. Люди сейчас ездят оттуда, сравнивают, и не всегда сравнение в нашу пользу, давайте будем честными», – попытался Губарев аккуратно уколоть нынешних властителей российской оккупационной администрации ОРДО, тем самым сделав определенную заявку на участие в кремлевском кастинге на позицию его нового донецкого гауляйтера. Впрочем, вряд ли кто-то в высоких московских кабинетах обратит свое внимание на этого «сбитого летчика» из первого призыва «русской весны».

Но когда в российских и коллаборантских СМИ стали всерьез обсуждать реальную возможность замены Захарченко на еще одного его папередника (в 2014-м был «сопредседателем временного правительства «ДНР»), а теперь «спикера парламента «ДНР» Пушилина, нервы у главаря всея ОРДО не выдержали. Захарченко во всеуслышание объявил, что слухи о его отставке являются беспочвенными, а сам он «готов взять в руки автомат» и разобраться со всеми, кто имеет претензии на его кресло.

Кроме того, сам Захарченко лично опроверг разговоры об исчезновении с экранов всех мониторов своим появлением на главном из них – в эфире пропаганда-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Где пригласил данного мегапропагандиста приехать в Донецк, чтобы убедится в прочном положении как самого «главы «ДНР», так и в «процветании республики». Правда, на лице Соловьева не было ни малейшего желания принимать это предложение «насладиться запахом распустившихся донецких роз».

Финальная угольная распродажа

Сколько бы Захарченко не кормил российских телезрителей и живущих в оккупации жителей Донбасса разнообразными баснями о том, что, мол, все предприятия в подведомственных ему отдельных районах Донетчины работают почти на полную мощность, реалии там говорят совсем о другом. Например, именно на прошлой неделе стало известно о нынешнем положении вещей в «кормилице» региона – угольной промышленности по ту сторону фронта, что иначе, чем катастрофой, сложно назвать.

Во-первых, об этом свидетельствуют полученные недавно результаты исследования экологической ситуации на оккупированном Донбассе. Как заявил представитель Государственной экологической академии последипломного образования Виктор Ермаков, сейчас в ОРДЛО существует как минимум 26 шахт, оборудование которых полностью разворовано, жизнедеятельность предприятий прекращена, а их лавы и стволы окончательно затоплены.

А, во-вторых, даже действующие пока шахты, к примеру, относящиеся к объединению «Макеевуголь», стали экстренно переводится на режим сокращенного рабочего дня, а основную массу шахтеров отправлять в отпуск за свой счет.

Причем, по данным «Информационного сопротивления», где проанализировали статистику Южного управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области, лишь за 1 квартал нынешнего года из оккупированных районов Донетчины и Луганщины вывезено почти 50% от объема поставок угля за весь 2017 г.

А именно: 747 тыс. т на сумму $25,8 млн. с ценой $34,5/т. Тогда как в прошлом году из ОРДЛО в Ростовскую область ушло 1,6 млн т угля на сумму $63,1 млн по цене $54,7/т. То есть «на-гора» вышла обычная угольная распродажа оккупированного Донбасса, правда, скорее всего, финальная.

Олег Полищук, «Деловая Столица»