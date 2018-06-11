Россия получила шанс сыграть на американско-европейских противоречиях, – эксперт

«Человек вдумчивый, умеет слушать», – такую характеристику дал Дональду Трампу Владимир Путин. Президент России в интервью программе «Вести в субботу» прокомментировал возможные личные переговоры с главой Белого дома.

Ранее Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G8. Его поддержал новый премьер Италии Джузеппе Конте. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что у Москвы появился очередной шанс во внешней политике.

Дональду Трампу не поверили и публично отказали. Российская власть на слова американского лидера отреагировала более чем оперативно: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «восьмерка» России более не интересна – она предпочитает другие форматы.

В Совете федерации сочли очередным экспромтом главы Белого дома, если не сказать хуже, – самого Трампа европейские партнеры норовят выгнать из элитного клуба, вот он решил подобным образом отомстить, но в России этого не приемлют.

Тем временем, в благородном семействе под названием G7 возник нешуточный скандал. Трамп заявил, что покинет саммит в канадском Квебеке на несколько часов раньше, и, в частности, пропустит неприятные для себя сессии по проблемам окружающей среды и вопросам изменения климата.

Кроме того, как пишут СМИ, глава Белого дома отказался от двусторонней встречи с британским премьером – ему надоели нравоучения и учительский тон Терезы Мэй. Досталось и хозяину встречи – канадскому премьеру Джастину Трюдо – за то, что тот якобы ставит барьеры на пути американских товаров. В свою очередь, Европа недовольна торговой политикой Трампа.

В итоге президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в ключе, что если господин Трамп так себя ведет, то страны-участницы объединения как-нибудь обойдутся без США и примут итоговую декларацию без ключевого участника – если надо, G7 превратится в «шестерку».

В свою очередь, Трамп как бы в ответ решил пригласить в элитный клуб Владимира Путина, сопроводив это фразой, что править миром нужно вместе с Россией. Несмотря на вроде бы отрицательную реакцию Москвы, Трамп попал в точку. Ведь именно этого и добивается Кремль – совместно с высокоразвитыми державами управлять миром.

Но наставнический, учительский тон западных партнеров всегда раздражал Москву. России предлагали роль то ли младшего брата, то ли некого полутуземного государства, которое должно долго учиться, чтобы заслужить право быть наравне с высокоразвитым Западом.

Невероятно, но факт – именно с этим теперь столкнулся президент США. Ему дали понять: он – грубиян, выскочка, простолюдин, и, оказавшись в высшем обществе, ведет себя просто непотребно.

Правда, в отличие от России, Америка вполне может показать партнерам, кто на самом деле является хозяином ситуации, и что именно Вашингтон диктует условия и заказывает музыку.

И что мы в итоге видим?

Российские информационные агентства выкладывают анонс интервью Владимира Путина программе «Вести в субботу», в которой тот, можно так сказать, делает комплимент Дональду Трампу. По словам российского лидера, президент США умеет слушать, и двусторонняя встреча, если таковая состоится, будет конструктивной. А переговоры, между тем, вроде бы действительно готовятся.

В итоге ситуация резко меняется. Еще неделю назад казалось, что Россия вместе с озадаченной Европой готова сказать «нет» американскому «хулигану». Теперь выходит наоборот – мы с обиженным европейцами Трампом готовы строить новый формат, новую «семерку» или как там объединение будет называться.

Здесь так и просится фраза – лишь бы он не передумал. Мир меняется буквально на глазах, и старые институты рушатся. К счастью, у России по-прежнему есть уникальный шанс сыграть на противоречиях и получить максимальные дивиденды.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»