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Новости

Канада обещает блокировать возращение России в G8

«Украинско-Российское обозрение»
08 июня 2018

Вслед за заявлением президента США Трампа о возврате России в «Большую семерку», поддержанное итальянским премьером Конте, свое отношение к этому вопросу высказали и в канадском правительстве. Решение Канады поддержал президент Европейского Совета Туск.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма. Об этом со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады.

«Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма», – написала она в Twitter.

Президент Европейского Совета Дональд Туск так же выступает против пересмотра формата G7 и возвращения в него России. Об этом он заявил в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7.

«О спекуляциях о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим формат G7 таким, каким он есть. Это счастливое число, по меньшей мере в нашей культуре», – сказал Дональд Туск.

Он добавил, что Россия выглядит «менее заинтересованной в этом формате, чем наши другие партнеры здесь, в Канаде».

Туск рассказал, что утром встречался с итальянским премьером Джузеппе Конте и по итогам встречи выразил убеждение, что лидеры G7 придерживаться общей позиции в отношении России.

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«Я убежден, что здесь, на встрече G7, у нас будет полностью единая европейская позиция по всем вопросам, включая Россию. Я не говорю о деталях, а о более общей совместной линии», – отметил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: G7, G8, Ангела Меркель, Владимир Путин, Германия, Дональд Трамп, Италия, Канада, Россия, США, Туск

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