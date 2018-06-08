Канада обещает блокировать возращение России в G8

Вслед за заявлением президента США Трампа о возврате России в «Большую семерку», поддержанное итальянским премьером Конте, свое отношение к этому вопросу высказали и в канадском правительстве. Решение Канады поддержал президент Европейского Совета Туск.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма. Об этом со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады.

«Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма», – написала она в Twitter.

A source with direct knowledge of the situation, speaking on background due to the sensitivity of the subject says, Canada would not support allowing Russia back into the G7 as long as it occupies Crimea. #hw #G7 — Katie Simpson (@CBCKatie) June 8, 2018

Президент Европейского Совета Дональд Туск так же выступает против пересмотра формата G7 и возвращения в него России. Об этом он заявил в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7.

«О спекуляциях о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим формат G7 таким, каким он есть. Это счастливое число, по меньшей мере в нашей культуре», – сказал Дональд Туск.

Он добавил, что Россия выглядит «менее заинтересованной в этом формате, чем наши другие партнеры здесь, в Канаде».

Туск рассказал, что утром встречался с итальянским премьером Джузеппе Конте и по итогам встречи выразил убеждение, что лидеры G7 придерживаться общей позиции в отношении России.

«Я убежден, что здесь, на встрече G7, у нас будет полностью единая европейская позиция по всем вопросам, включая Россию. Я не говорю о деталях, а о более общей совместной линии», – отметил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

«Украинско-Российское обозрение»