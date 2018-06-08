МИД Украины обеспокоен состоянием здоровья политузника Балуха

В тоже время, как подчеркивает МИД Украины со стороны России нет никаких шагов к переговорам о судьбе украинских политузников в российских тюрьмах.

Жизнь украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку в крымском СИЗО более 80 дней – под угрозой. Об этом напоминает 8 июня пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как сообщалось, Балух надеется на обмен и возврат на материковую Украину.

Політв'язень В.Балух голодує більше 80-и днів в окупованому Криму.Його життя під загрозою Вимагаємо його звільнення pic.twitter.com/BLxbOsVRtl — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018

В то же время Российская Федерация пока не подтверждает готовность к переговорам.

6 июня адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что он потерял 30 кг веса.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

МИД Украины