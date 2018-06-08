123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

МИД Украины обеспокоен состоянием здоровья политузника Балуха

МИД Украины
08 июня 2018

В тоже время, как подчеркивает МИД Украины со стороны России нет никаких шагов к переговорам о судьбе украинских политузников в российских тюрьмах.

Жизнь украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку в крымском СИЗО более 80 дней – под угрозой. Об этом напоминает 8 июня пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как сообщалось, Балух надеется на обмен и возврат на материковую Украину.

В то же время Российская Федерация пока не подтверждает готовность к переговорам.

6 июня адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что он потерял 30 кг веса.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

МИД Украины

Tags: Балух, крым, Марьяна Беца, МИД Украины, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены