В США и Италии предлагают вернуть Россию в G8

Такую инициативу высказал президент США Трамп и его поддержал новый итальянский премьер-министр Конте. Оба полагают, что Россию необходимо вернуть в «Большую семерку». Но канцлер Германии Меркель и ее кабинет министров категорически против.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки». Об этом он заявил, готовясь к вылету на саммит G7, который 8 и 9 июня состоится в Канаде, сообщает «Reuters».

«Они вышвырнули Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом «, – цитирует «CNBC» американского президента.

«Я люблю нашу страну. Я был худшим кошмаром России… Но, с учетом сказанного, Россия должна быть на этой встрече… Это может не быть политически правильно, но нам нужно решать мировые проблемы… Они должны позволить России вернуться», – приводит другую цитату Трампа «Washington Post».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с американским президентом Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть на встречи в формате G8. Такое мнение он высказал в своем Twitter.

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в «восьмерку». Это в интересах каждого», – написал глава итальянского правительства.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2018

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Трамп стремился улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией после вступления в должность. Правительство США и другие страны ввели жесткие санкции в отношении России, связанные с аннексией в Крыму, и эти санкции остаются в силе.

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности для возвращения России в клуб самых влиятельных государств. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос депутата Бундестага от правой «Альтернативы для Германии», сообщает «N-TV».

Меркель подчеркнула, что формат «Большой восьмерки» основан на уважении к международному праву.

«Аннексия Крыма была грубым нарушением международного права. Поэтому исключение России из «Большой восьмерки» является правильным решением», – заявила канцлер.

Сопредседатель группы Левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт призвала вернуть РФ в «Большой восьмерки» для противовеса интересам США.Об этом заявила сопредседатель группы Левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью Deutschlandfunk.

По ее словам, Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией.

«Мы также нуждаемся России для решения проблем. Я имею в виду, что вы исключили Россию из G8. Теперь США проводят политику, которой остальные шесть стран не хотят. Возвращение РФ в G8 может создать противовес», – сказала Вагекнехт.

Также политик раскритиковал политику санкций против России, которая, по ее мнению, не работает.

В то же время она подчеркнула, что «Россию следует критиковать там, где ее нужно критиковать».

«Однако нам нужны стабильные отношения, потому что безопасность Европы возможна только с Россией, а не против России», – заявила Вагенкнехт.

Высокопоставленный чиновник правительства Германии заявил, что нет никаких сомнений в том, что «Большая семерка» будет приветствовать возвращение России в свой клуб богатых стран, однако до сих пор существуют причины придерживаться нынешней договоренности. По его словам, сейчас изменения существующего формата не обсуждаются.

Таким образом немецкое правительство выразило официальную позицию после того, как сопредседатель группы Левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт призвала вернуть РФ в «Большую восьмерку», чтобы создать противовес интересам США.

«Reuters»