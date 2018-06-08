Телепутин – самое скучное телешоу в истории

Даже последние съезды КПСС с окончательно впавшими в маразм геронтократами проходили намного живее. Но Путин показал себя во всей красе российского маразма.

Телепроект «Владимир Путин», недавно ставший четырехкратным президентом России, в 16-й раз выступил в роли психотерапевта и исповедника всея страны. И хотя большинство россиян не смогло лично обратиться с вопросом к сидящему в студии, почти каждый, из тех, у кого хватило терпения выдержать четырехчасовую «прямую линию» мог по крайней мере узнать в одном из вопрошавших самого себя. Организаторы шоу вывели на сцену все типажи современного российского общества, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

По сравнению с прошлыми годами в процесс общения с народом ввели некоторые новшества. «Прямая линия» окончательно отошла от работы в режиме реального времени, превратившись в полностью контролируемое шоу, часть сюжетов которого, что совершенно очевидно, снималась заранее.

Сам Путин был помещен в отдельную студию и уже не контактировал напрямую даже со специально отобранными и проинструктированными россиянами. Вероятно, устроители шоу сочли не вполне благонадежным и такой, пропущенный через множество сит, контингент. Конечно, о возможности покушения на особу государя речь не шла, но, к примеру, выпросить часы с царской руки, создав ситуацию, когда отказать в подарке невозможно, отдельным предприимчивым личностям на прошлых встречах нет-нет, да и удавалось.

В рамках нового сценария «прямой линии» Путин из студии должен был иметь возможность в любой момент соединиться по телемосту с чиновником, которому предстояло решать озвученную проблему. Иными словами, стержневая составляющая шоу: демонстрация того, что «царь хороший, а отдельные, кое-где еще встречающиеся бояре – плохие», ради которой все это, собственно говоря, и было затеяно, реализовывалась максимально наглядно.

А поскольку губернаторы, министры и другие руководители ведомств, которым царь должен был отдавать прямые указания, защищая своих подданных от их произвола, не были, естественно, посвящены в тонкости процесса, их, перед началом «прямой линии», заранее рассадили по кабинетам, как дрессированных хищников по тумбам. Был проведен телесмотр-перекличка – и министра финансов Силуанова не оказалось на месте. То ли он вышел в туалет, то ли решил, что с учетом состояния российских финансов вопросов к нему не будет – и не ошибся, кстати.

Продолжительность шоу не побила рекорд 2013 г. в 4 часа 47 минут, но вплотную приблизилась к нему, составив 4 часа 23 минуты. Что же касается содержания вопросов и ответов, то ничего принципиально нового и важного, естественно, не прозвучало. Основным посылом, как уже сказано, была демонстрация хорошего, доброго и мудрого царя, который тут же, на публике, решает проблемы прорвавшихся к нему челобитчиков, если это хоть как-то возможно в рамках существующей в России ситуации.

В остальных же случаях, которых, по сравнению с прошлогодней прямой линией, стало заметно больше, поскольку все больше проблем, встающих перед россиянами, в принципе нерешаемы в условиях современной России, задачей «первого лица» было заболтать тему, внушив зрителям максимально возможный оптимизм. Этому способствовало и косноязычие большей части вопрошавших, изрядно разбавлявших свои спичи славословиями в адрес Путина, отчего смысл самих вопросов то и дело терялся.

Поводов поерничать, придравшись к коряво сформулированному вопросу и такому же корявому ответу было достаточно, но особого смысла в этом нет. В последние годы стиль «деликатного косноязычия» – уже почти без шуток о сортирах – стал частью образа постаревшего диктатора. Хотя забавных моментов хватало: когда Путин предупреждал, что пришел на эфир без часов; когда твердо говорил, что никогда не слышал о традиции объявлять амнистию, приуроченную к вступлению на новый президентский срок, или рассуждал о том, что Россия в своем развитии уверенно движется от «серой полосы» в сторону «устойчивого белого цвета», но с оговоркой, что «в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем» и «в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня» – это было смешно.

Вот только говорящий это человечек с одутловатым лицом был рупором совсем не забавной силы, абсолютно деструктивной и людоедской, по вине которой в Украине четвертый год льется кровь и которая угрожает превратить весь мир в радиоактивный пепел. Так что особого желания посмеяться как-то не возникало.

В начале шоу ведущие озвучили в обобщенном виде экономические вопросы, которые якобы «задают граждане» с мест и которые в связи с их распространенностью свели в единый блок. В ответ Путин ожидаемо заговорил о российских успехах.

В перечне успехов было сообщено о том, что Россия за прошлый год «вышла на траекторию устойчивого роста экономики» в 1,5%, непонятно, правда, по какому показателю. Впрочем, 1,5% в любом случае находятся в зоне статистической погрешности. Прочие цифры, если вникать в их смысл, были столь же сомнительны и безрадостны, но, как говорится, «пипл схавал» – во всяком случае, пипл российский. Это создало «оптимистическую подушку» для дальнейших вопросов с мест уже по конкретным проблемам.

Рекорд прогиба и низкопоклонства, бесспорно, поставил футбольный тренер Валерий Газзаев, в рамках сюжета, явно отснятого заранее. Он ухитрился пять раз сказать Путину «спасибо», трижды пожелать крепкого здоровья – и не задать вопроса! Тем не менее сюжет с ним вошел в окончательный вариант шоу, вероятно, как позитивный пример патриотической восторженности.

Разумеется, не обошлось без темы Украины – как и без угроз в ее адрес. Вопрос был озвучен Захаром Прилепиным, бывшим писателем, а ныне полевым командиром террористов в ОРДЛО. Прилепин поинтересовался у Путина, не начнет ли украинская армия наступление – на что Путин заверил Прилепина, что, мол, если и начнет, то это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Впрочем, весь набор привычных пропагандистских штампов был воспроизведен не только по украинской тематике. Путин оперировал такими штампами во всех случаях, когда дать хоть какой-то позитивный ответ уже никак не представлялось возможным – а таких случаев было немало.

Стоимость авиабилетов эконом-класса Москва Владивосток возросла с 12 до 55 тысяч рублей? Ничего, у нас есть «Суперджет-100». Он, правда на 90% собирается из импортных комплектующих, но об этом, Путин, конечно не сказал. В довесок к «Суперджету» Путин сообщил и о планах развития космической отрасли на Дальнем Востоке – вот, мол, и новый космодром Восточный построен «именно там, а не где-то в другом месте». Понятно, что продолжать обсуждать цены на какие-то авиабилеты на фоне таких успехов было бы нелепо.

Почему Россия в глазах Запада вечно виноватая? Все обвинения Запада, как и «пресловутые санкции» – исключительно способы сдержать развитие России, потому, что в ней видят опасного конкурента. Говорить о том, есть ли в этих обвинениях хотя бы доля правды, после такого пассажа уже невозможно (и все-таки, конкурента в чем?).

Будет ли третья мировая война? Третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, а выход США из Договора ПРО – попытка сломать сложившийся стратегический паритет, но наши разработки этот паритет, безусловно, сохранят.

Можно ли принять «какие-нибудь меры» против Латвии, где запрещают учиться на русском языке, и ввести «какие-нибудь санкции»? Введение санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их, но мы озабочены положением наших соотечественников в странах Балтии, мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе, и «надеюсь, что им в конце концов будет стыдно».

«Россия всегда была страной свободомыслия», но в ней отчего-то массово сажают по 282 статье УК за экстремизм? Ничего, «и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи», а об отдельных перегибах можно сообщить Путину лично.

Большая часть четырехчасового эфира как раз и состояла из такой перепасовки.

Общее впечатление от «прямой линии» – все было до крайности скучно и вымученно. Даже последние съезды КПСС с окончательно впавшими в маразм геронтократами проходили намного живее. Фраза из романа Гашека о том, что «государь император скотина, а войну мы проиграем» была бы тут наилучшим подведением итогов – но, естественно, никто не озвучил ее вслух.

Вероятно, мало кто из россиян произнес ее и мысленно. Тотальное выжигание мозгов пропагандой приняло в России такой размах, что даже в нацистской Германии или маоистском Китае социальная деградация не была столь же полной и всеобъемлющей. Но есть в этом и хорошая новость: в силу особенностей российского национального характера, из которого веками отрицательного отбора выдавливалось все, кроме покорности, такие деграданты способны лишь поддакивать – но не действовать.

Каждый из них понимает (или как минимум ощущает), что это уже конец, и что пора думать о том, как спасаться самому. В результате Россия оказывается похожа на злобного великана, одетого в длинный балахон, которого в действительности изображают карлики, взгромоздившиеся друг на друга. Такой великан может грозно стоять, может, правда, с трудом, ходить, но при реальной опасности он просто разбежится.

Исчезнут ведущие телестудии, затеряются авторы вопросов, попрячутся по щелям министры и губернаторы, а сам Путин скажется усопшим. Причем, все это произойдет очень быстро, даже быстрее, чем это случилось с СССР.

Но пока он еще держит линию медиабороны. И будет, вероятно, держать ее еще несколько лет, так что и 17-ю, и 18-ю «прямые линии с Путиным» нам еще покажут. А вот насчет 20-й твердой уверенности уже нет.

Впрочем, и тогда, когда российский великан разбежится во все стороны, злобные карлики, составлявшие его, никуда не денутся. А значит, и проблемы, связанные с Россией, не закончатся, а просто примут иную форму. Уже без Путина в студии, но едва ли менее опасную и почти наверняка – более отвратительную.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»