США призвали Россию вывести свои войска из Украины

США возложили ответственность за эскалацию боевых действий и гибель украинских граждан и военнослужащих на Донбассе на российские власти и призвали их деоккупировать этот украинский регион.

Государственный департамент США вновь призвал Россию вывести свои войска с Донбасса. Об этом написала в Twitter представитель ведомства Хизер Нойерт.

«Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса», – пишет она.

Нойерт также отметила ухудшение ситуации на востоке Украины.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) June 8, 2018

«Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый», – возмущается она.

«Украинско-Российское обозрение»