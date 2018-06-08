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Новости

США призвали Россию вывести свои войска из Украины

«Украинско-Российское обозрение»
08 июня 2018

США возложили ответственность за эскалацию боевых действий и гибель украинских граждан и военнослужащих на Донбассе на российские власти и призвали их деоккупировать этот украинский регион.

Государственный департамент США вновь призвал Россию вывести свои войска с Донбасса. Об этом написала в Twitter представитель ведомства Хизер Нойерт.

«Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса», – пишет она.

Нойерт также отметила ухудшение ситуации на востоке Украины.

«Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый», – возмущается она.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: деоккупация, донбасс, оккупация, Россия, США, Украина

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