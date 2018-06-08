Восемнадцать лучших мгновений Киры Муратовой. О главном киноевропейце Украины

Режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, но она успела сделать этот мир на 18 фильмов лучше, чем он был до нее. Вечная память.

У нее был хороший голос, она умела петь. Говорят, когда на «Три истории» дали денег, она шла по коридору студии и пела от радости. Еще рассказывают, что это именно она научила Высоцкого знаменитой хрипотце, когда снимала его в «Коротких встречах» в 1967 г. Она иронично относилась к феминизму, но сама являла собою воплощение сильной, свободолюбивой и независимой женщины, пишет на страницах «Деловой Столицы» Дмитрий Валдес.

Даже в конце 1980-х, когда уже рушились все барьеры, она умудрилась снять фильм «Астенический синдром», который в агонизирующем СССР положили на полку: не пустили в прокат из-за нецензурной лексики. На Берлинском кинофестивале, впрочем, придерживались иного мнения и дали опальной режиссерке «Серебряного медведя».

У Муратовой все было не по-здешнему, словно саму ее судьбу хранил ангел противоречия. Например, родилась она еще при монархии, в королевстве Румыния, в городе Сороки (ныне – Молдова). При этом отец ее, Юрий Коротков, был коммунистом-подпольщиком, казнен румынскими войсками. Её мать – Наталья Короткова-Скурту – также прошла через репрессии, работала на радио, впоследствии в министерстве культуры и, наконец, заместителем министра здравоохранения Румынии; написала несколько пособий по уходу за новорождёнными.

Первые годы Кира с родителями жила, по сути, в подполье. После войны изучала филологию в МГУ, в 1959 г. окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, а 1961-м стала режиссёром на Одесской киностудии. Этот момент стал для нее решающим – и, как оказалось впоследствии, счастливым для украинского кино.

Первые фильмы, сделанные совместно с будущим мужем Александром Муратовым, – «У крутого яра» и «Наш честный хлеб» – показывают ее талант еще не в полной мере. Все стало предельно ясно, когда Кира Георгиевна сделала свои полностью самостоятельные картины «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971) – обе советская власть «положила на полку». После скандалов с руководством Одесской киностудии ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград, где на «Ленфильме» появилась картина «Познавая белый свет» (1978). Тогда же она познакомилась с художником Евгением Голубенко, ставшим её вторым мужем и соавтором сценариев. Фильм «Среди серых камней» (1983) был жестоко цензурирован советской властью. В целом опала Муратовой при Советах длилась 21 год – но не сломала ее.

Кира победила тиранию – и с не меньшей эффективностью совладала с диким капитализмом, сломавшим многих ее коллег, привыкших к системе государственных заказов. После 1991 г. вышло восемь фильмов Муратовой. И каждый из них – «Чувствительный милиционер» или «Увлечения», «Три истории» или «Второстепенные люди», «Чеховские мотивы» или «Мелодия для шарманки», «Настройщик» или «Вечное возвращение» – привлекал усиленное внимание киноманов и прессы, вызывал оживленные дискуссии, каждый раз раскалывал публику на непримиримые лагеря. Причем о ней спорили не только из творческих, но и из политических соображений. Она умела в равной мере как развлечь зрителя, так и шокировать его; единственная, кто на этой территории снимала действительно смешные комедии. Фактически в 1990-е и 2000-е она работала за все наше украинское кино вместе взятое, потому что по большому счету лишь о ее фильмах интересно говорить.

Территориально – гражданка Украины, свои картины Кира Муратова адресовала зрителям всего Старого Cвета; потому-то и глупо звучали попытки причислить ее к культуре «русского мира» – в худшем смысле слова азиатского по самой своей сути. В то же время ее кино невозможно представить вне города, в котором она жила последние полстолетия. Без преувеличений, Украине повезло и с Одессой и с ее именитой жительницей. Даже когда процесс кинопроизводства начал более-менее налаживаться, именно плодотворное присутствие Муратовой позволяло говорить о существовании у нас действительно авторского, независимого кинематографа мирового уровня. Даже сама неоднозначность Муратовой являлась дополнительным свидетельством глубоко индивидуального дара, резко выпадающего из однообразного ряда постсоветского кино.

Не похожая ни на кого Муратова в то же время действовала в кино вполне современно: это касалось и монтажа, и работы с актерами, и сценариев. В ее фильмах действуют странные люди, творятся странные истории; но это странность произрастает из мирового искусства. Потому остается лишь повторить: Муратова была и еще на долгие годы останется нашим главным кинематографическим европейцем.

В одном из интервью она сказала в духе свойственного ей трезвого пессимизма: «Искусство на жизнь никак не влияет». Однако это тот редкий случай, когда позволю себе не согласиться с ней. Искусство, мастерски сделанное, выстраданное, небанальное – это и есть настоящая жизнь.

Кира сделала этот мир на 18 фильмов лучше.

Вечная память.

Дмитрий Валдес, «Деловая Столица»