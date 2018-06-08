Выборы Путина – иллюстрация социал-дарвинизма в отдельно взятой стране

Идеальным наблюдателем на российских выборах стал бы Сизиф из греческих мифов. Все вскрытия фальсификаций на прошедших президентский выборах – мартышкин труд, не более. Ведь далеко не секрет, что все российское «общество» – соучастники преступлений властей страны.

Российская «Новая Газета» опубликовала обширную статью о фальсификациях в ходе мартовских президентских выборов, которые еще до их проведения называли «выборами Путина». Посчитав, буквально поштучно, всех голосующих на записях с 50 избирательных участков, эксперты издания «Новая Газета» установили, что реальная явка на них была в два-три, а то и в пять раз ниже официальной. Но что это меняет? Увы, ничего, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Работа, проделанная «Новой Газетой», оказалась бессмысленна как минимум по двум причинам. Во-первых, она ничего не прибавила к общей картине нелигитимности российских выборов. Даже если бы явка совпала один в один, то и тогда, в условиях отсутствия даже тени конкуренции за первое место и бессмысленной имитации состязания за второе, никакими выборами в России и не пахло.

Во-вторых, такая ситуация устраивает большинство россиян, поскольку если бы это было не так, то после таких выборов они полезли бы на баррикады. А если баррикад нет, а есть только обиженное поскуливание оппозиции, по большей части производимое исключительно для самопиара, то, значит, все в целом довольны.

Единственная, пожалуй, новость состоит в том, что если официальная явка в 67,4% действительно завышена в разы, то большинство россиян с правом голоса, не явившихся на голосование и позволивших проголосовать за них, вбросив бюллетени и отметив их в списках как голосовавших, – полноценные соучастники фальсификации. В противном же случае соучастниками оказывалось бы только около четверти избирателей.

Таким образом, хотя Путин, с одной стороны, нелегитимен как президент, за него – по официальной версии – голосовало большинство участников выборов, причем сделало это в условиях, когда выборы не являлись таковыми изначально и со всей очевидностью. Либо по версии «Новой Газеты», большинство россиян выборы проигнорировало, создав возможность их полностью сфальсифицировать. Но и в том и в другом случае нелегитимная власть Путина поддержана де-факто большинством населения России.

Это, несомненно, создает юридический казус, и на международном трибунале над российской верхушкой, который обязательно будет, юристы сломают на этой теме немало копий. Вот только подсчет неправедно вброшенных бюллетеней при этом явно лишен смысла.

Что касается описания феномена Путина и его отношений с россиянами, то для них придется, вероятно, ввести некое новое понятие, описывающее эту диковинную ситуацию не-выборов, поддержанных по факту большинством населения. Возможно, идеи для такого описания стоит поискать в современной русской литературе – которая, как ни крути, является отражением российской жизни. Вот, к примеру, очень подходящая к случаю цитата, утверждающая превосходство Путина над его конкурентами и объясняющая его причины:

«… я не сам в капитаны себя произвел, а я по Дарвину в них произошел – за выживание, значит, боролся, вот и выжил, а он, бугай, только воровать умеет, да и то плохо, а капитан я в полном соответствии…».

И что тут возразишь? И какие исследования еще нужны при такой кристальной ясности?

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»