Австралия, Исландия и Великобритания будут бойкотировать мундиаль в России

О дипломатическом бойкоте Чемпионата мира по футболу в России заявил МИД Австралии. Официальная делегация этой страны в Россию не поедет. Ранее с таким заявлением выступили власти Исландии и Великобритании.

На чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, официальная делегация от Австралии не приедет. Поддерживать игроков от имени государства будет только посол. Об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, передает «ESPN».

Министр отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.

В апреле 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«46 членов Европейского парламента пока подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в России», – написал Йозвяк.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 17, 2018

«Пока Путин продолжает нелегальную аннексию Крыма, удерживает украинских политических заключенных и поддерживает войну на востоке Украины, мы не можем делать вид, что этот турнир проводит наш хороший сосед», – говорится в письме.

В нем также отмечается, что отравление в Солсбери «было только последним случаем в перечне издевательств Владимира Путина над европейскими ценностями».

Ранее официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС.

Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровне с представителями РФ. Об этом говорится в заявлении, которое цитирует исландское издание «Morgunblaðið».

«Все двусторонние встречи с российскими официальними представителями, а также высокопоставленными должностными лицами приостановлены на неопределенный период. В соответствии с этим решением, исландское руководство не будет посещать Россию в рамках Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом», – сообщило министерство иностранных дел страны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, отмечает издание.

Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить о данном решении.

В то же время, Исландия, в отличие от ряда других государств, не будет объявлять персонами нон грата российских дипломатов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

«ESPN»