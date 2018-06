Австралия, Исландия и Великобритания будут бойкотировать мундиаль в России

О дипломатическом бойкоте Чемпионата мира по футболу в России заявил МИД Австралии. Официальная делегация этой страны в Россию не поедет. Ранее с таким заявлением выступили власти Исландии и Великобритании.

На чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, официальная делегация от Австралии не приедет. Поддерживать игроков от имени государства будет только посол. Об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, передает «ESPN».

Министр отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.

В апреле 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«46 членов Европейского парламента пока подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в России», – написал Йозвяк.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 17, 2018