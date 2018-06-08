Российские власти уничтожают архивные данные по советским репрессиям

Российские архивы на основание секретного приказа уничтожают дела репрессированных в СССР. Историки и юристы бьют тревогу, так становится невозможным узнать судьбы миллионов людей попавших под каток советской репрессивной машины.

В России уничтожают единственные архивы с данными репрессированных в СССР на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года, сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Телеканал «Настоящее Время» со своей стороны разбирался в вопросе деятельности российских властей по уничтожению архивных данных по советским репрессиям.

Романов рассказал о происходящем советнику президента России, главе совета по правам человека Михаилу Федотову. Тот пообещал разобраться.

По словам Федотова, уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа и может привести к катастрофическим последствиям для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий.

Первым о практике уничтожения карточек узнал исследователь Сергей Прудовский. Он искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, который был осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область, и запросил информацию в УМВД по Магаданской области. Но там ему ответили, что личное дело заключенного уничтожили еще в 1955 году согласно приказу тех лет.

«При этом выяснилось, что архивная учетная карточка тоже была уничтожена», – цитирует Прудовского газета. – На вопрос, на каком основании, начальник инфоцентра УМВД по Магаданской области Михаил Серегин сообщил, что есть межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ».

Приказ подписан МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой».

В 2014 году жительница Московской области Нина Трушина также пыталась найти информацию о своем родственнике, осужденном в 1939 году. В УМВД по Магаданской области ей сообщили, что учетная карточка была отложена на уничтожение на основании служебного приказа. Трушина подала иск в Верховный суд России, заявив, что приказ, затрагивающий ее права, засекречен и официально не опубликован, что противоречит Конституции России.

Однако Верховный суд оставил иск без удовлетворения, а Конституционный суд России отказал Трушиной в принятии иска, пояснив, что полиция хранит и уничтожает данные на основании законов.

Сколько всего людей было убито в СССР в период «Большого террора» 1937-1939 гг., а также до и после него – до сих пор точно неизвестно, а российские власти сегодня стараются не вспоминать лишний раз о сталинских репрессиях.

По официальным данным, в 1930-1953 годах по делам ОГПУ-НКВД-МВД было осуждено 3,8 млн человек, а расстреляно за 1923-1953 годы 800 тыс. человек.

Историки считают, что эти данные занижены в несколько раз.

Общество «Мемориал» смогло точно подтвердить информацию о более чем 2,6 млн граждан СССР, которые подверглись в те годы политическим репрессиям. Точно известны их имена, кем они были, где жили и за что были арестованы. Но многие жертвы продолжают оставаться неизвестными.

Историки Охотин и Рогинский считают, что с 1921-го по 1953 год в СССР были арестованы и осуждены по политическим обвинениям около 5,5 млн человек. По другим подсчетам, в тюрьмах и лагерях с конца 1920-х до 1953 года, когда умер Сталин, побывало не менее 20 млн человек. Но эта статистика не учитывает многих спецпереселенцев, военнопленных и интернированных. Российское государство по-прежнему не занимается сбором информации о отправленных в лагеря и расстрелянных НКВД. Их безымянные могилы ищут лишь историки, добровольческие поисковые отряды и специалисты общества «Мемориал».

«Настоящее Время»