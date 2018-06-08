СБУ обнаружили у Вышинского договор с российским медиа-холдингом и крупную сумму денег

Кроме договора с и крупной сумы денег у Вышинского обнаружен пистолет. В тоже время по заявлению защиты подследственного квартира Вышинского была ограблена.

Сотрудники СБУ обнаружили 200 тысяч долларов и трудовой договоров с МИА «Россия Сегодня» в банковской ячейке арестованного главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906», и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня» на руководство представительством на территории Украины», – говорится в сообщении.

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим виявили договір з російським… Опубліковано Служба безпеки України 7 червня 2018 р.

Продолжается досудебное следствие.

В тоже время, как передает «Интерфакс Украина», адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в квартиру главного редактора РИА «Новости Украина» было незаконное проникновение: «Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Исчезли несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно».

Напомним, что 15 мая в офисах РИА «Новости Украина» прошли обыски, а ГПУ показала, что нашла во время следственных действий.

Руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу Вышинского на допрос в СБУ вызвали 47 человек.

17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца, защита подала апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Во время заседания суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

В ГМС в свою очередь заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

«Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного любого заявления любого лица недостаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия», – рассказал Гунько.

Он пояснил, что процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена только для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства. Соответственно, обращение должно быть в зарубежной дипломатической учреждения.

«Не знаю, проживает ли он постоянно на территории иностранного государства. Очевидно, что он до заграничного дипломатического учреждения, в посольство Украины в иностранном государстве пока вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию», – отметил представитель ГМС.

Кроме того, Гунько напомнил, что в ст. 18 закона о гражданстве Украины говорится о том, что выход из гражданства не предусмотрен в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

«И наконец, третий момент – статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины есть также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной его признают исключительно как гражданина Украины. То есть наличие каких-либо других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий об ответственности перед законом «, – отметил представитель ГМС.

СБУ