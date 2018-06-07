Украина прощается с легендарным режиссером Кирой Муратовой

В Одессе на 84 году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова. Об этом стало известно поздно вечером в среду 6 июня.

В Одессе 6 июня скончалась известный украинский режиссер Кира Муратова. Об этом сообщает «Buro 24/7» со ссылкой на ее мужа Евгения Голубенко.

Кире Муратовой было 83 года.

Муратова родилась в Румынии в 1934 году.

Ее первые фильмы «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971) сделали ее известной.

Фильм Муратовой «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию «Настройщик» показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг».

Кира Муратова жила и работала в Одессе.

«Buro 24/7»