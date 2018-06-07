Украине не нужны избиратели Донбасса, – Путин

Глава МВД Украины Аваков в свою очередь предложил ввести мараторий на участие жителей Донбасса в предстоящих украинских выборах.

Президент России Владимир Путин считает, что властям Украины «не нужны избиратели» с временно оккупированных территорий, потому что они «не проголосуют за действующую власть». Об этом он заявил, отвечая 7 июня в рамках «Прямой линии» на видеовопрос российского писателя Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе.

В своем ответе Путин несколько раз подчеркнул свое мнение, что «действующее украинское руководство не способно остановить конфликт на Донбассе».

«Мне кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду и президента… ситуация в этой связи усугубляется. Еще раз хочу подчеркнуть: нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему этих территорий. В том числе и потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть не проголосуют», – заявил он.

«То, что происходит в целом вокруг этих территорий, это, конечно, печально… Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса», – сказал президент страны-агрессора.

Министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал свою стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса, в которой отмечает, что «Минский протокол» в значительной степени отработал заложенный в него потенциал и не соответствует повестке дня.

Аваков предлагает для деоккупации «механизм малых шагов»: выбрать отдельный участок (район) оккупированных территорий Донбасса, на котором противоположные военные формирования отвести за обусловленную линию и создать демилитаризованную зону безопасности.

В рамках освобожденной территории предлагается провести реинтеграцию и местные выборы в соответствии с украинским законодательством. Затем проект должен масштабироваться на соседние районы.

В то же время глава МВД Ансен Аваков предлагает ввести временный мораторий на участие жителей Донбасса в выборах в Верховную Раду и президента после деоккупации этих территорий сроком на 3-5 лет, чтобы не допустить возобновления конфликта на деоккупированных территорях.

«Возобновляется участие граждан, проживающих на ранее оккупированных территориях в выборах в центральные органы власти Украины, но не ранее, чем через 3-5 лет», – говорится в одном из пунктов программы.

Аваков отмечает, что выборы можно проводить только на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Поспешное проведение выборов может способствовать усилению и возобновлению конфликта с новой силой, подчеркивает министр.

«Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов – 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся раньше, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и меньше, чем через 1 год – в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния», – отмечает Аваков.

По его словам, это время необходимо для обеспечения условия честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам.

Кроме того, требуется время для возвращения на ранее оккупированных территориях беженцев и вынужденно перемещенных лиц, поскольку нельзя лишать их права участвовать в выборах.

«Механизм малых шагов», который предлагает Аваков, также предусматривает проведение местных выборов на освобожденных территориях после деоккупации и под наблюдением миротворческой миссии.

«Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс шел в соответствии с украинским законодательством и с обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе по завершению процессов урегулирования конфликтов этот вопрос будет сбалансирован в ближайшие годы», – считает Аваков.

«Украинско-Российское обозрение»