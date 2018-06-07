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Новости

«ЛНР» ввела таможенные пошли на товары из «ДНР»

«Лента.Ru»
07 июня 2018

Несмотря на неоднократные заявления глав оккупационных администраций Луганска и Донецка об «экономической интеграции», тем не менее между анклавами введены новые «импортные пошлины».

Возглавляемая боевиками так называемая «Луганская народная республика» ввела «импортные пошлины» на пиво из соседней самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Об этом сообщает российское издание «Лента.Ru» со ссылкой на «постановление министров ЛНР».

«До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в «Донецкой Народной Республике», взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара», – указано в «документе».

Ранее портал «Новости Донбасса» сообщал, что в январе в «ЛНР» заявляли о практически полном снятии таможенных границ с подконтрольными «ДНР» районами в одностороннем порядке. По его главы оккупационной администрации Леонида Пасечника, изменения не затронут подакцизный товар. Глава «ЛНР» также выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны «ДНР».

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Напомним, что Владимир Путин отвечая на вопрос Захара Прилепина заверил, что Россия и дальше продолжит поддерживать свои оккупационные анклавы в ОРДЛО.

«Лента.Ru»

Tags: днр, Леонид Пасечник, лнр, оккупация, ОРДЛО, Россия, Украина, Экономика

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