Россия намерена поддерживать оккупационные анклавы в ОРДЛО

Путин заверил воюющего на Донбассе российского террориста Прилепина в том, что Россия и дальше будет поддерживать свои оккупационные анклавы в ОРДЛО.

Российская Федерация продолжит «оказывать помощь» незаконным вооруженным формированиям «ЛНР» и «ДНР» на украинском Донбассе. Об этом сказал президент России Владимир Путин, отвечая 7 июня в рамках «Прямой линии» на видеовопрос российского писателя и террориста Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе.

Прилепин отметил, что боевики «ЛДНР» опасаются, что украинская армия «воспользуется Чемспионатом мира по футболу и начнет активные боевые наступательные действия».

Путин в свою очередь заявил, что надеется, что до таких провокаций не дойдет.

«А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – сказал он.

В то же время президент России заявил: «Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях.. В «ЛНР», «ДНР». Мы видим, что там происходит, как люди это все переносят… Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше».

Путин также подчеркнул, что по его мнению, «действующее украинское руководство не способно решить эту проблему».

Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск.

При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их «внутриукраинским конфликтом».

«Украинско-Российское обозрение»