Что я делаю в этом списке 47 приговоренных к расстрелу? – писатель Валетов

Если это пиар-компания нашей власти, то в Украину завезли сильно некачественный кокаин. Еще раз о расстрельном списке 47 журналистов и общественных деятелей.

Я совершенно не понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Вот, реально – не понимаю. Я могу найти тысячи аргументов, почему список 47 может быть правдой, и столько же неопровержимых доказательств, что все это совместная операция PR-менеджеров от власти и спецслужб. И какая из моих версий окажется правдой, я не знаю, пишет Ян Валетов на страницах «Фокуса».

Судя по реакции тех фигурантов списка, с которыми я говорил, некоторые боятся, некоторые – нет, но все, простите, в полном офигении.

Если вы думаете, что после моего посещения здания на Владимирской, что-то прояснилось – вы ошибаетесь. Ничего. То есть – совершенно ничего. И что бери с меня расписку о неразглашении, что не бери – результат один: разглашать мне нечего!

Что у нас есть в условиях задачи?

Совершенно понятная история с Бабченко. Был заказ, сливший посредника исполнитель, провокация, имитация, закрепление доказательной базы и арест. Аркадий остался жив и это прекрасно.

Вызывает ли у меня вопрос личность исполнителя?

Массу. Сказать, что исполнитель со странностями – это не сказать ничего! Если бы мне принесли сценарий с таким героем, я бы покрутил пальцем у виска.

Личность посредника?

Один большой вопрос! Господин Герман-Шмайссер в этой роли смотрится, как верблюд на роликах – мне сложно представить себе обстоятельства, которые могли бы толкнуть его на путь организатора наемного убийства!

Совершенно противоестественное сочетание биографии, личностных качеств, родственных связей, вида деятельности и деяний, в которых его обвиняют.

Я бы смеялся до упаду, но когда там у нас очередная годовщина смерти Павла Шеремета? Как там идет расследование? Может, расскажи Паше кто-нибудь об угрозе, и все пошло бы иначе? Как вы думаете, он бы посмеялся? Прекрасное чувство юмора было у Шеремета, если вы еще помните…

И Олеся Бузину убил не Люка Брази, а … Кстати, кто убил Бузину? Мы уже знаем точно? Что-то приговор суда я не читал.

Все еще смешно?

Ну, в целом, я не могу поверить ни в гуманитарный фонд Путина, ни в приказ Темнейшего уничтожить весь цвет (кстати, весьма сомнительное определение) украинских медиа, прежде всего потому, что не понимаю, а на кой ляд это ему нужно? Что это даст и кому?

Обратите внимания, я не вдаюсь в абсурдные технические детали плана по зачистке украинских медиа от … не знаю от кого. Ну, пусть от русофобов! Это что, сделает Россию белой и пушистой? Это легитимизирует Крым? Это заставит Украину признать независимость сепаратистов? Нет. Репутация у российской власти станет лучше? Нет.

47 имен, которые объединяет только то, что все они двуногие, без перьев и умеют пользоваться Вордом.

Все. Что общего между мной и Ницой? Что объединяет Волоха и Ганапольского? Чем опасен России Киселев? Притула и Яхно не кажутся вам странной парой? Мне кажутся.

Но, если отсутствие логики указывает на ненормальность, то нелогичность не делает невменяемого безопасным. Наоборот.

В чистом виде список 47 – это горячечный бред.

Я не могу исключить, что за ним не скрывается хитрый план. Могу придумать, как это делают наши умные аналитики. Могу посмеяться над тем, какие мы, фигуранты, наивные да пугливые. Это отлично делают те, кто в список не попали.

Ну, да… со стороны можно и поржать, а что не так?

Понимаете, если это пиар-компания нашей власти, то в Украину завезли сильно некачественный кокаин. Такие сложные телодвижения можно совершать только под стиральным порошком. Да давно придуманы, накатаны и использованы простые внятные технологии, не требующие плясок с бубном против 47 фамилий, с помощью которых выборы не выиграть никогда, как не тужся.

И проконтролировать нас нельзя. Меня, например, как проконтролировать? Купить меня можно попробовать и без фантастических вариантов, а запугать можно проще и эффективнее. Мы же все выросли в этой стране? Память нам не отшибло, правда? Все помнят КАК пугают, когда хотят? А охрана, ходящая за мной по пятам, ни характер мне не исправит, ни терпимее не сделает. С Дэном Яневским – та же история. И Бабченко молчать не собирается, да и не выступает он против украинской власти.

Что в сухом остатке? Бредовая операция российских деятелей? Бредовая подготовка к выборам власти украинской? Общее слово – бредовая

Но тем, кто в списке не до смеха. Несмешная шутка, несмешная ситуация. Мне не страшно, но лучше быть готовым к неожиданностям, которые не произойдут, чем оказаться неготовым, если они случатся.

Я в любом случае не хочу играть роль в чужом спектакле и вовсе не мечтаю сделать этот спектакль своим бенефисом.

Строить предположения я буду потом, а пока предлагаю адекватно реагировать на ситуацию. Предупрежден – значит, вооружен.

А тем, кто хочет похихикать, напоминаю – и у Бузины, и у Шеремета тоже было прекрасное чувство юмора. Жаль, они сейчас не могут ничего сказать по этому поводу.

И все-таки один вопрос особенно меня волнует: что я делаю в этом списке? И думаю, что этот же вопрос задают себе все 47 фигурантов странного списка «врагов Путина».

И нет на него ответа. И не будет, как я думаю.

Ян Валетов, «Фокус»