Отдать Крымский мост Украине. Как высказывание Ефремова возмутило Россию

Призыв к нарушению территориальной целостности получил отпор. В Госдуме и Совете федерации жестко отреагировали на предложение Михаила Ефремова отдать Украине Крымский мост – об этом известный актер заявил в интервью Юрию Дудю.

Депутаты и сенаторы возмутились, а некоторые увидели в этом основания для возбуждения уголовного дела. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть всячески пытается пресечь вольнодумство творческой интеллигенции.

Известный актер театра и кино Михаил Ефремов в интервью сверхпопулярному видеоблогеру Юрию Дудю высказал свой взгляд на отношения России и Украины. В частности, чтобы странам помириться, Ефремов предложил отдать Киеву свежепостроенный Крымский мост: «Нам надо разбираться с Украиной именно деньгами. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. Может быть, Крым простят».

Высказывание Ефремова, как принято говорить в таких случаях, имело большой общественный резонанс. Сенатор от Крыма Сергей Цеков не исключил выдвижения инициативы возбудить против артиста уголовное дело, потому что он фактически призывает к нарушению территориальной целостности российского государства. То есть актеришка покусился на святое. В том же ключе высказалась коллега Цекова – представитель Севастополя Ольга Тимофеева. Здесь можно кратко: мы родиной не торгуем.

Выступление Ефремова на острую тему, причем на той же самой площадке, отнюдь не первое. Ранее не менее известный и популярный актер Алексей Серебряков высказался о русской национальной идее – по его мнению, «до сих пор ни знание, ни сообразительность и предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Это также вызвало шквал возмущения. Ему ответил коллега Дмитрий Певцов, указав, в частности, на то, что те, кто критикует Серебрякова, занимаются самопиаром, а любить родину и любить власть – совсем не одно и то же.

Собственно, можно было бы этим и закончить. Но. Имеют место несколько интересных моментов. Во-первых, в России по-прежнему есть сильная творческая интеллигенция, которая обладает своим мнением, и, главное, не боится его высказывать вслух.

Сейчас, как мы видим, подобное доступно не каждому, есть риск действительно загреметь за решетку. Чего, собственно, и не исключает сенатор Цеков применительно к Ефремову. Вот, например, из последнего: жителю города Шахты Ростовской области грозит уголовное преследование за то, что опубликовал в социальной сети коллаж из снимков девяти видных депутатов Госдумы.

Во-вторых, если сейчас возбудить уголовное дело против Ефремова – найти у него какие-нибудь неоплаченные счета или уличить в экстремизме – разразится такой скандал, что, как говорится, мало никому не покажется. Перебор будет. К тому же, это все-таки шутка. И человек хотел как лучше – помирить две страны. Актеры же не политики, у них творческий взгляд на вещи.

И, в третьих – главное – несмотря ни на что, подобных высказываний нынешняя вертикаль не терпит. Актеры дурной пример показывают. И шутить у нас можно далеко не всем.

Нет, Ефремова, Серебрякова и других не посадят. Но и в большую патриотическую картину с большими гонорарами не позовут, и по телевизору иной раз не покажут. А разгневанная общественность продолжит писать письма с требованием привлечь. Но, несмотря на это, совсем изжить альтернативную точку зрения не получится – не то сейчас время.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»