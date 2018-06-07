Отдать Крымский мост Украине. Как высказывание Ефремова возмутило Россию

Призыв к нарушению территориальной целостности получил отпор. В Госдуме и Совете федерации жестко отреагировали на предложение Михаила Ефремова отдать Украине Крымский мост – об этом известный актер заявил в интервью Юрию Дудю.
Депутаты и сенаторы возмутились, а некоторые увидели в этом основания для возбуждения уголовного дела. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть всячески пытается пресечь вольнодумство творческой интеллигенции.
Известный актер театра и кино Михаил Ефремов в интервью сверхпопулярному видеоблогеру Юрию Дудю высказал свой взгляд на отношения России и Украины. В частности, чтобы странам помириться, Ефремов предложил отдать Киеву свежепостроенный Крымский мост: «Нам надо разбираться с Украиной именно деньгами. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. Может быть, Крым простят».
Высказывание Ефремова, как принято говорить в таких случаях, имело большой общественный резонанс. Сенатор от Крыма Сергей Цеков не исключил выдвижения инициативы возбудить против артиста уголовное дело, потому что он фактически призывает к нарушению территориальной целостности российского государства. То есть актеришка покусился на святое. В том же ключе высказалась коллега Цекова – представитель Севастополя Ольга Тимофеева. Здесь можно кратко: мы родиной не торгуем.
Выступление Ефремова на острую тему, причем на той же самой площадке, отнюдь не первое. Ранее не менее известный и популярный актер Алексей Серебряков высказался о русской национальной идее – по его мнению, «до сих пор ни знание, ни сообразительность и предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Это также вызвало шквал возмущения. Ему ответил коллега Дмитрий Певцов, указав, в частности, на то, что те, кто критикует Серебрякова, занимаются самопиаром, а любить родину и любить власть – совсем не одно и то же.
Собственно, можно было бы этим и закончить. Но. Имеют место несколько интересных моментов. Во-первых, в России по-прежнему есть сильная творческая интеллигенция, которая обладает своим мнением, и, главное, не боится его высказывать вслух.
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Сейчас, как мы видим, подобное доступно не каждому, есть риск действительно загреметь за решетку. Чего, собственно, и не исключает сенатор Цеков применительно к Ефремову. Вот, например, из последнего: жителю города Шахты Ростовской области грозит уголовное преследование за то, что опубликовал в социальной сети коллаж из снимков девяти видных депутатов Госдумы.
Во-вторых, если сейчас возбудить уголовное дело против Ефремова – найти у него какие-нибудь неоплаченные счета или уличить в экстремизме – разразится такой скандал, что, как говорится, мало никому не покажется. Перебор будет. К тому же, это все-таки шутка. И человек хотел как лучше – помирить две страны. Актеры же не политики, у них творческий взгляд на вещи.
И, в третьих – главное – несмотря ни на что, подобных высказываний нынешняя вертикаль не терпит. Актеры дурной пример показывают. И шутить у нас можно далеко не всем.
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Нет, Ефремова, Серебрякова и других не посадят. Но и в большую патриотическую картину с большими гонорарами не позовут, и по телевизору иной раз не покажут. А разгневанная общественность продолжит писать письма с требованием привлечь. Но, несмотря на это, совсем изжить альтернативную точку зрения не получится – не то сейчас время.
Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»