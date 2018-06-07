Готова ли Украина к войне с Россией на Азовском море?

Еще одним фронтом российско-украинской войны с марта является Азовское море, где в последнее время развернулась настоящая холодная война, которая в любой момент рискует перерасти в открытый вооруженный конфликт.

Противостояние в Азовском море, которое по договору между Российской Федерацией и Украиной от 2004 г. является «внутренними водами Украины и РФ», продолжается очень давно – по крайней мере, начиная как минимум с инцидента за остров Тузла. Периодически пограничники обменивались крайне агрессивными актами, пишет Михаил Жирохов, на страницах «Деловой Столицы».

Так, например, 17 июля 2013 г. катер береговой охраны пограничной службы России намеренно протаранил баркас с украинскими рыбаками. Рыболовецкое судно перевернулось, в результате чего погибли четыре украинца, одного удалось спасти.

Однако после аннексии Крыма в 2014 г. эта проблема серьезно обострилась. Россияне по непонятной причине решили, что они могут претендовать на исключительную экономическую зону, и поэтому суда с российскими флагами стали массово нарушать границу. До поры до времени все заканчивалось относительно мирно – такие суда просто вытеснялись нашими пограничниками.

«Нашла коса на камень» 25 марта, когда около Обиточной косы в Азовском море катер морской охраны задержал сейнер «Норд» под российским флагом. Однако при проверке документов оказалась, что посудина принадлежит Керченскому рыбпромхозу из оккупированного Крыма. Если бы корабль был приписан к тому же Таганрогу, никакого скандала не было, а тут…

В общем, «Норд» отконвоировали в Бердянск, где суд арестовал судно. Как и 11 членов экипажа, у которых то ли были, то ли не были украинские паспорта. Двоих крымских моряков россиянам удалось вытянуть, выдав им фальшивые документы, по которым они улетели в Беларусь.

В ответ россияне подняли дипломатический скандал и решили, что этот случай может быть хорошим поводом для того, чтобы «отжать» Азовское море и нанести максимальный урон экономике Украины.

Однако тут им пришлось оглядываться на международное морское право, которое является одним из самых старых и самых уважаемых в мире. Задерживать украинские суда по праву сильного было нельзя, так как в ответ россиянам могли перекрыть все проливы, оставив только Керченский. Поэтому был выбран путь относительно легальный. Практически все суда под любым флагом, которые следовали в порты Бердянск и Мариуполь, стали без разбору задерживаться якобы для осмотра.

Так, по сообщению начальника службы по связям с общественностью ГП «Мариупольский морской торговый порт» Айны Чагир, «с 2 по 4 июня порт простоял без грузопереработки, поскольку флот, следующий к нам под погрузку и выгрузку, был задержан для досмотра в Керчь-Еникальском канале. В частности, теплоход «Селекта», направлявшийся в порт Мариуполь под погрузку слябов, простоял в ожидании досмотра и прохода канала 38 часов, плюс дополнительно в Азовском море его еще на три часа останавливали для досмотра.

Простой теплохода «Саузен Бриз», который мы ожидали под погрузку глиной, составил 29 часов, а судна «Саадет С» (под выгрузку угля и погрузку слябов) – 12 часов, теплоход «Тейлвинд», направляющийся в Мариупольский порт под погрузку слябов, – 13 часов». Это приводит к серьезным потерям, так, простой всего лишь часа для судовладельца обходится в $5-15 тыс.

И эта практика продолжается и поныне – так, в ночь на 6 июня на маршруте из Бердянска в Алиага (Турция) российскими пограничниками на три часа был задержан турецкий сухогруз EREN C.

Однако и этого им показалось мало. В конце мая РФ демонстративно якобы для проведения учений со стрельбами закрыло судоходный район Азовского моря южнее Бердянска. Естественно, никаких учений не проводилось, а весь судопоток снова должен был менять маршруты, тратя драгоценное топливо и таким образом увеличивая расходы.

Фактически все эти действия укладываются в картинку запугивания судовладельцев с целью их отказа от работы с портами Бердянск и Мариуполь.

Кроме того, началось откровенное военно-психологическое давление на Украину. 28 мая из состава Каспийской флотилии в Керчь своим ходом прибыли два бронекатера проекта 1204 (шифр «Шмель») и один катер проекта 1400М (шифр «Гриф»).

И если «Гриф» является достаточно стандартным пограничным катером, то бронекатера проекта «Шмель» вооружены 76-мм артиллерийской установкой и предназначены не только для дозорной службы на реках и озёрах, но и для уничтожения речных судов и боевых катеров противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнём, перевозки личного состава с вооружением при переправах и действиях в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей.

Таким образом, и так немаленькая флотилия Береговой охраны России (на сентябрь 2017 г. это 16 пограничных сторожевых кораблей и 37 пограничных сторожевых катеров) получила довольно серьезное усиление.

Стоит сказать, что постоянно идет и психологическая накачка – близкие к официальным кругам российские пропагандистские СМИ (в том числе, например, телеканал МО РФ «Звезда») выдают в эфир разнообразные планы возможной войны на Азовском море. Один из вполне реализуемых – комбинированный удар российско-оккупационных сил от Новоазовска и высадка десанта российской морской пехоты в районе Бердянска.

В итоге, как им видится, Украина потеряет выход и к Азовскому морю, а ДНР получит в свое распоряжение два порта. Подключился к кампании и российская марионетка Захарченко, который в открытую угрожает потопить украинский флот в Азовском море «морскими чебурашками», намекая на некие самодельные реактивные системы залпового огня по типу тех, которые были продемонстрированы 9 мая на параде в Донецке.

Нельзя говорить, что Украина не предпринимает никаких усилий по парированию такой угрозы, однако на сегодня мы можем отвечать только ассиметрично. Так, в официальном порядке военные перекрыли часть Азовского моря «для проведения стрельб» сразу на три месяца.

Ближе к театру возможных боевых действий переброшена и немногочисленная штурмовая авиация – многие из пользователей «Ютюба» оценили пролет украинского Су-25 над кромкой берега над Кирилловкой. Предприняты также серьезные меры по усилению артиллерийского компонента частей Корпуса морской пехоты.

Но в реальности на море нам противопоставить нечего – имеющийся «москитный флот» из «Гюрз» базируется в Одессе и заточен под борьбу с россиянами за Одесское газовое месторождение, захваченное весной 2014 г. Все, что у нас есть на Азовском море, – это около десятка сторожевых катеров, большая часть которых была выведена из Крыма усилиями экипажей, которые остались верны присяге.

Естественно, что в открытом бою против достаточно современных российских судов они мало что смогут сделать. Ими реально организовать разве что конвоирование гражданских судов, однако и тут есть серьезные проблемы – россияне не дают повода для этого. Все-таки задержание и просто формальная проверка документов, которая растягивается на несколько часов, – это совсем разные вещи.

Таким образом, можно говорить, что в сложившихся условиях наши военные делают все, что только возможно. Однако надо признать, что в случае начала полномасштабной войны на море мы мало что сможем сделать тем нарядом сил, который есть на сегодня.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»