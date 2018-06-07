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Новости

Россия собирается организовать нападения во время мундиаля и обвинить в этом Украину, – Грицак

«Bild»
07 июня 2018

По утверждению главы СБУ Грицака в России планируются инсценировки нападений во время Чемпионата мира по футболу с целью обвинить Украину в организации этих акций.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что РФ может инсценировать нападение на своей территории во время чемпионата мира по футболу, а вину за них переложит на Украину. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Bild», перевод которого посол Украины в Германии Андрей Мельник разместил в Twitter.

«Меня не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственном государстве, а потом возложит вину на Украину», – отметил глава СБУ.

Грицак, в частности, считает, что РФ может прибегнуть к инсценировкам.

«Они способны на все, даже на инсценировку нападения в своей стране, чтобы потом переложить ответственность на нас», – добавил он.

Грицак также отметил, что СБУ не видела другой возможности для спасения жизни журналиста Аркадия Бабченко и получения больше информации о заказчике, кроме как инсценировать его убийство.

Финальный этап Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Bild»

Tags: Василий Грицак, мундиаль, Россия, сбу, Украина, ЧМ-2018

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