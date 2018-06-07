Следственный комитет России действует в интересах оккупационных властей ОРДЛО

ГПУ собирает факты против СК РФ поддерживающего своими действиями оккупационные власти ОРДЛО. ГПУ выявила свидетельства невиновности 8 украинских военнослужащих, в отношение которых заведены уголовные дела в России.

В Украине расследуют факты содействия Следственным комитетом РФ боевикам «ДНР» и «ЛНР» и уже собрали доказательства невиновности 8 украинских военнослужащих, против которых открыты дела в России. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко.

Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействие Следкомом террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

Генеральна прокуратура України продовжує вживати заходи щодо захисту інтересів військовослужбовців від незаконного… Опубліковано Андрієм Лисенком 6 червня 2018 р.

Генпрокуратура отмечает, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны – для привлечения украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.

«Создание указанного подразделения в структуре СК РФ, а также необоснованное возбуждение уголовных дел направлено на содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных», – заявляет ГПУ.

Вместе с тем, благодаря сотрудничеству украинских Министерства обороны, Генштаба Вооруженных сил и Генпрокуратуры «дополнительно добыто неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в инкриминируемый СК РФ им период».

В связи с этим управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, «приняло процессуальное решение о невиновности данных 8 украинских военнослужащих».

«Всего, с начала работы на указанном направлении, уже принято решение по 17 лицам», – уточняет ведомство.

Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле у ​​руководства ГПУ.

В июле 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Украины Олега Махницкого, его первого заместителя Николая Голомшу, следоватеГПУ собирает факты против СК РФ и имеет доказательства в пользу 8 военныхля Главной военной прокуратуры Вадима Прыймачка и прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко.

В СК РФ тогда объяснили, что эти люди, в частности, организовали «незаконное привлечение» к уголовной ответственности командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.

В феврале 2018 года Генпрокуратура Украины сообщала, что СКР незаконно и безосновательно заочно предъявил обвинение более 180 военнослужащих Украины, в том числе высшему руководству Минобороны, за якобы применение на Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны.

Уже тогда были собраны доказательства о безосновательности обвинения СК РФ относительно нескольких граждан Украины.

Генеральная прокуратура Украины