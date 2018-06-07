Певице Чичериной запретили выступать на мероприятия мундиаля в Ростове-на-Дону

Известной поклоннице «русского мира», российской певице Чичериной ФИФА отказало в возможности выступлений на мероприятиях Чемпионата мира по футболу из-за возможных скандалов и репутационных рисков.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018. Об этом в среду в своем Facebook сообщила сама Чичерина, пишет «Deutsche Welle».

«Как известно рок – музыка протеста, и меня официально запретили – пришло письмо на английском языке», – написала Чичерина, назвав ФИФА «футболобандеровцами».

Слава Богу, футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке… Опубліковано Julia Chicherina 6 червня 2018 р.

В письме международной федерации говорится, что организация озабочена возможной негативной реакцией в СМИ и последующими репутационными рисками для ФИФА из-за выступления Чичериной на военные темы. В частности, в письме дана ссылка на клип песни «На передовой», которую певица посвятила боевикам террористических организаций и российским военным орудующим на Донбассе.

На мероприятиях ФИФА военные, религиозные и политические темы строго запрещены, напомнили в организации.

У певицы Чичериной есть несколько пропагандистских песен о конфликте на востоке Украины, а также так называемый паспорт так называемой «ЛНР».

«Deutsche Welle»