Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Совбез ООН осудил эскалацию боевых действий на Донбассе, и призвал к реализации мирных планов в соответствии с Минскими соглашениями.
Совбез ООН осудил обострение боевых действий на Донбассе с применением запрещенного тяжелого оружия и выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, призвав стороны к имплементации Минских соглашений. Об этом говорится в принятом в среду заявлении председателя СБ ООН, сообщает «Укринформ».
«Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу последнего обострения ситуации в сфере безопасности на Востоке Украины», – говорится в документе.
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При этом подчеркивается, что это оказывает существенное влияние на безопасность гражданского населения.
«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями, повлекшее трагические смерти, в том числе среди мирных жителей», – отмечается в заявлении.
В этой связи Совбез призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого оружия в соответствии с Минскими соглашениями.
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Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость расширить усилия гуманитарной помощи в пострадавших от конфликта регионах. Совет Безопасности ООН также выразил полную поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призвал все стороны содействовать ее работе.
«Совет Безопасности напоминает о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркивает необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила пакет мер по имплементации Минских соглашений и призывает все стороны вновь поддержать мирный процесс и осуществить все мероприятия, согласованные в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы, чтобы достичь немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений», – отмечается в заявлении.
В последнем пункте СБ ООН подтвердил «полную поддержку» Резолюции 2166 (2014) по сбитому авиалайнеру Малайзийских авиалиний рейса MH17.
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Заявление председателя Совета Безопасности ООН является официальным документом, наделенным всеми соответствующими полномочиями. Оно утверждается на основании консенсуса, то есть без возможности применения права вето постоянными членами Совбеза. И хотя, в отличии от резолюции СБ ООН, этот документ не является обязательным к исполнению, на его основании могут выполняться определенные действия в ООН.