Прокуратура Украины не усматривает российский след в первом покушении на Осмаева и Окуеву

Несмотря на ранее сделанные заявления о наличие российского следа в первом покушении на Осмаева и Окуеву, прокуратура Украины считает основным мотивом произошедшего «личную неприязнь».

Прокуратура Украины назвала мотивом первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву летом 2017 года «личную неприязнь». Об этом заявил замначальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко, пишет «Настоящее Время».

На суде в отношении Артура Кринари (он же Денисултанов, он же Дакар, он же Курмакаев, он же Цебро, он же Вернер) подозреваемого в покушении на добровольцев Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, состоявшемся в июне 2017 года, зачитали обвинительный акт.

Хотя вскоре после покушения министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция установила связь между нападением и российскими лидерами, в документе, зачитанном в суде 5 июня, о «российском следе» покушения ничего не было сказано.

Замначальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко после судебного заседания заявил: «На сегодняшний день, согласно обвинительному акту, мы считаем, что это личная неприязнь указанного лица».

Мотив преступника представитель прокуратуры объяснил в суде так:

«Будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, которые активно выступали против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, принимали активное участие в проведении антитеррористической операции по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, имея неприязненное враждебное отношение к последним, решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления».

Сами Осмаев и Окуева говорили, что заказчиком покушения на них «является глава Чеченской Республики Кадыров, но что это не его личное решение, оно согласовано с Кремлем».

Но связи с Кадыровым в обвинительном акте нет. Величко на уточняющий вопрос, почему в обвинительном акте не говорится о том, что в этом покушении нет цепочки, ведущей к «некоторым лидерам Российской Федерации», ответил:

«Все, что было мной сказано в обвинительном акте, находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения».

Напомним, первое нападение на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле.

По версии следствия, нападающий назвался французским журналистом газеты «Le Mond» Алексом Вернером и пригласил супругов на встречу.

В машине он выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелил в ответ.

Раненых Осмаева и нападавшего отправили в больницу.

Позже выяснилось, что человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по имени Артур Денисултанов-Курмакаев.

Второе нападение на супругов добровольцев было совершено вечером 30 октября 2017 года: у железнодорожного переезда у поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов их автомобиль, Амина Окуева погибла.

«Настоящее Время»