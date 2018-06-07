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Зона "русского мира"

Чистосердечное признание Путина. Мастер-класс по словесной дуэли с нацлидером России

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
07 июня 2018

Мастер-класс австрийского журналиста, о том как российского нацлидера следует выводить на чистую воду и заставить сознаться в преступлениях своего режима.

Путин вне зоны комфорта или как один австриец президента России на чистую воду вывел. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Мастер-класс как с помощью слов заставить хозяина Кремля ерзать. Результат — Москва анонсировала боевые самолеты для оккупированного Донбасса

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, донбасс, Роман Цимбалюк, Россия

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