Чистосердечное признание Путина. Мастер-класс по словесной дуэли с нацлидером России

Мастер-класс австрийского журналиста, о том как российского нацлидера следует выводить на чистую воду и заставить сознаться в преступлениях своего режима.

Путин вне зоны комфорта или как один австриец президента России на чистую воду вывел. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Мастер-класс как с помощью слов заставить хозяина Кремля ерзать. Результат — Москва анонсировала боевые самолеты для оккупированного Донбасса

Роман Цимбалюк, «УНИАН»