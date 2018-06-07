47 украинских ронинов. Троллинг российских спецслужб и медиа сообщества

Получился роскошный образчик социального троллинга. Независимо от того, насколько достоверен список, это удачный срез современного украинского общества.

В результате публикации украинскими СМИ «расстрельного» списка из сорока семи человек, на которых якобы готовили покушения российские спецслужбы, социальные сети и профессиональная тусовка раскололись на тех, кто в этот перечень попал, тех, кто в него не попал, тех, кто недоумевает, как кое-кто в него попал, и тех, кто не понимает, какой идиот этот список составил, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Алексей Кущ.

Так что можно понять пресс-секретаря СБУ г-жу Гитлянскую, которая ушла в глухую несознанку. И стоило бы оценить ее выдержку: вместо корректно-сдержанного «СБУ никому ничего не передавала. Список – тайна следствия.» Я бы на ее месте наверняка перешел на язык жестов и энергично крутил пальцем у виска. Потому что в этом деле кто-то определенно либо сам дурак, либо решил в очередной раз предметно доказать, что публика – дура.

«Список 47-и», якобы переданный контрразведчикам Борисом Германом, предполагаемым организатором покушения на Аркадия Бабченко, выглядит, мягко говоря, эклектично. Причем настолько, что впору было бы представить, что его сочинили в редакции издания, его опубликовавшего.

Однако это, по всей видимости, не так – ряд фигурантов списка признают, что СБУ с ними беседовала, так что по крайней мере частичное совпадение налицо. И потом, для удачной «разводки» в нем нет Светланы Крюковой. Впрочем, нет и Бабченко, который, получается, должен был оказаться жертвой номер ноль.

В то же время стоит отметить, получился роскошный образчик социального троллинга. Независимо от того, насколько достоверен список, это, стоит отметить, удачный срез современного украинского общества. Здесь люди действия и люди рефлексии, ломающие и строящие, скептики и фанатики, умеренные и радикалы, критики и адвокаты, либералы местные и либералы-иммигранты.

И, кстати, соберись они все в одном помещении, вряд ли обошлось бы без скандала. Не говоря уже о том, что Украина вдруг оказалась частью не только европейской, но и дальневосточной культурной традиции: теперь у нас появились свои 47 ронинов. С той, правда, разницей, что классический японский сюжет предполагает смерть 46-и ради великой цели – возмездия и справедливости, а по нашему возмездие и справедливость должны обойтись (и хорошо бы обошлись) без жертв.

Далеко не все в этом списке – звезды. И вряд ли любой из них подойдет под определение ЛОМ (лидер мнений). То есть, не дай Бог, случись что, штамп «основная версия следствия – профессиональная/общественная деятельность» к кому-то применить было бы сложно. И потом, в списке не только враги путинского режима – есть и недруги порошенковского.

В общем, у того, кто сварганил эту сборную солянку, явно проблемы с логикой и весьма туманное представление о происходящем в Украине. За минувший десяток лет российские спецслужбы, кстати, не раз уже прокалывались на этом: местные коллаборационисты, случалось, скармливали кураторам откровенную лажу и спокойно клали деньги в карман.

Вполне возможно, что это как раз такой случай: надерганный «от фонаря» перечень имен более или менее публичных людей, который при необходимости подтверждается «Гуглом» и «Фейсбуком». Халтура на «отвяжись».

Тем более что начни ФСБ охотиться на всякого, кто, имея аудиторию хотя бы в пару тысяч человек, публично изобличает криминальный путинский режим, изрядно поредело бы как минимум население Москвы. Правящей Россией банде глубоко плевать на мнение собственных соотечественников, а на иностранных критиков и подавно.

В то же время как раз эта алогичность может быть и аргументом в пользу подлинности списка. Если целью была раскачка ситуации, то серия такого рода убийств вполне себя оправдывает: отсутствие очевидных связей, множество зачастую противоречащих друг другу версий, общественный резонанс – как работает подобный террор, представить нетрудно.

Тем не менее нельзя исключить и того, что большинство в этом списке – всего лишь ширма, за которой прячутся главные мишени. Вот, скажем, вздумалось некоему российскому политологу убить свою бывшую…

Шутка, конечно, неуклюжая, но принцип, думаю, ясен. А может быть, все вообще совсем не так, и «охота» должна была стать операцией прикрытия. Ведь случись подобные убийства, связанный с ними информационный шум полностью бы утопил любые другие новостные потоки. Причем не только из зоны ООС, но и из внешнего мира. Как это работает, прекрасно продемонстрировала история с «убийством» Бабченко.

С другой стороны, учитывая этот прецедент, можно допустить, что это как раз СБУ использует список – и слив, и шум в СМИ – для собственной операции прикрытия. Не знаю, кому как, а мне вспоминается доктор Хаус: все лгут.

Алексей Кущ, «Деловая Столица»